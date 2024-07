¿Y Taylor Swift? Acusan a Julia Roberts por coquetear con Travis Kelce | VIDEO

Taylor Swift está de nueva cuenta en el ojo del huracán, después de que el jugador Travis Kelce sorprendiera a las swifties al aparecer junto a Julia Roberts en una actitud que hizo dudar demasiado al público, pues no les agradaron los gestos de la actriz frente al deportista.

No cabe duda que los fanáticos de Taylor Swift son sumamente entregados y buscan la manera de cuidar de su ídolo, por lo que siempre estan muy atentos sobre las personas que la rodean, como su novio, el ala cerrada de los Kansas Chiefs, Travis Kelce.

El jugador se encontraba en compañía de la reconocida actriz Julia Roberts, en la carpa VIP y el video no tardó en volverse viral, pues muchos aseguran que hubo coqueteo en el momento.

Julia Roberts and Travis Kelce pic.twitter.com/IDQOl9d5xX — julia roberts lovebot ♡ (@robertsposts) July 1, 2024

Julia Roberts y Travis Kelce se reúnen en The Eras Tour

En el video, podemos ver a Julia Roberts y Travis Kelce en la carpa VIP del tercer concierto de The Eras Tour en Dublin. Destacó que durante el momento, la actriz tenía las manos en el pecho del jugador y ambos lucían muy sonrientes.

En el video, podemos ver cómo ambos ríen, mientras que la protagonista de Pretty Woman no suelta al famoso y pasa sus manos por sus hombros y pectorales. Él no la aleja, aunque sí toma sus codos y en algún punto, echa su cuerpo para atrás.

A pesar de todo, parece que las estrellas se divierten mientras conversan en medio de la presentación de Taylor Swift en The Eras Tour. Sin embargo, los comentarios que hablan de la forma en la que se tocaban, no han tardado en surgir en redes sociales.

Los usuarios de redes sociales no se han quedado en silencio sobre el momento que en TikTok poco a poco aumenta el números de vistas. "No le suelta"; "sus manos están en todos lados", "parece que él trata de poner diistancia" y "ella no debería de estarlo tocando así", son algunos de los comentarios que encontraron extraña la interacción.

Por otro lado, otros seguidores defendieron el momento, al asegurar que Travis Kelce y Julia Roberts solo estaban conviviendo y no hubo nada extraño en su interacción. Incluso, hay quien asegura que la actriz felicitaba al deportista por su relación con Taylor Swift e incluso, que le indicaba que debían de casarse.