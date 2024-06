NFL lleva a la pantalla grande la historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce

La relación entre el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, y la cantante Taylor Swift ha sido la gran noticia de la temporada 2023-2024 de la NFL. Por lo que ahora, este romance se convertirá en una película inspirada en esta historia de amor.

Según informó Entertainment Weekly, la NFL se asoció con la productora Hallmark para crear un film navideño titulado 'Holiday Touchdown: A Chiefs Love Story'. La producción de la película comenzará el próximo mes en Kansas City, Missouri, y uno de los escenarios principales será el Arrowhead Stadium, hogar de los Chiefs.

La trama seguirá el romance entre el ala cerrada y la famosa intérprete, en una historia que promete ser un gran regalo de Navidad. Tyler Hynes, Hunter King y Ed Begley Jr. serán los protagonistas de esta película, que se estrenará durante el programa anual de Hallmark, 'Countdown to Christmas'.

Travis Kelce y Taylor Swift festejan en el Super Bowl LVIII Foto: Reuters

La gira de la compositora continuará la próxima semana en Países Bajos, seguido de presentaciones en Italia, Alemania, Polonia, Austria e Inglaterra. Se espera que regrese a los Estados Unidos en octubre, con conciertos en Miami, Nueva Orleans e Indianápolis.

El fin de semana pasado, Travis Kelce sorprendió a los 'Swifities' al ser parte del performance de Taylor Swift en el escenario de su concierto en Londres, participando en una coreografía del álbum The Tortured Poets Department.

Travis Kelce sube al escenario junto a Taylor Swift

Travis Kelce hizo una aparición inesperada en la gira de Taylor Swift, "The Eras Tour" durante el espectáculo celebrado en el Wembley Stadium de Londres, Reino Unido, pues el jugador de la NFL reemplazó a uno de los bailarines de su novia y la acompañó en el escenario.

La sorpresa tuvo lugar justo antes de que interpretara "I Can Do It With a Broken Heart", una de las canciones incluidas en su reciente disco. Vestido con un elegante esmoquin, el ala cerrada se presentó ante la multitud, siendo ovacionado cuando el público lo reconoció.

Kelce cargó a Taylor entre sus brazos y le retocó el maquillaje, arrancando suspiros y aplausos. Este momento es la primera vez que el futbolista sube al escenario durante uno de los conciertos de la cantante, y también la primera vez que un novio de la cantante se une a ella en un show.

Video completo de la aparición sorpresa de Travis Kelce en el concierto de Taylor Swift 🥹 pic.twitter.com/TebR8DpJmQ — Mundo Swift 🌎 (@MundoSwiftt) June 23, 2024

mmt