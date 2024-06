VIDEO | Travis Kelce sube al escenario con Taylor Swift y protagonizan tierno momento 

En definitiva, la pareja conformada por Travis Kelce y Taylor Swift es una de las favoritas del público, pues a pesar de que la pareja no muestra en redes sociales cada detalle detrás de su noviazgo, lo que dejan ver, enternece a los fanáticos de los famosos.

Así sucedió nuevamente, cuando Travis Kelce subió al escenario de The Eras Tour por primera vez para acompañar a Taylor Swift durante el segmento de The Tortured Poets Department, el reciente disco de la cantante que incluye dos canciones dedicadas a su tierna relación con el jugador de fútbol americano.

El público enloqueció ante la aparición del deportista en el show que dio recientemente Swift durante su gira por Europa y no pasó desapercibido el momento, que fue replicado en redes sociales y ha demostrado que el amor entre estas dos celebridades es cada vez mayor.

te puede interesar VIDEO | Taylor Swift apaga un incendio en la cocina de su departamento y enciende las redes

Travis Kelce se sube al escenario de The Eras Tour

The Tortured Poets Department creó una nueva sección en The Eras Tour, en la cual, la artista interpreta varias de las canciones que aparecen en el disco y que hablan un poco de sus relaciones más intensas en los últimos años, refiriéndose en varios temas a Matty Healy, Joe Alwyn y a Travis Kelce.

Si bien el novio actual de la intérprete de "Blank Space" ya había aparecido en varios conciertos de la gira de la artista, siempre lo habíamos visto debajo del escenario, coreando con emoción los temas de la cantante y mostrando su apoyo. Sin embargo, ahora él ha protagonizado un importante momento durante el reciente concierto en Londres de Swift.

Death by Travis Kelce carrying Taylor Swift during his surprise appearance on stage at the Eras Tour. pic.twitter.com/7G4C5imBYq — Alex Goldschmidt (@alexandergold) June 23, 2024

Usuarios de redes sociales señalan que fue después de que Taylor intrepretara "The Smallest Man Who Ever Lived", que apareció el jugador de fútbol americano para cargar a la cantante después de que ella queda tirada en el suelo, vestido con un traje frac y un sombrero alto.

Él la lleva hasta otra parte del escenario, en sus brazos, para que continúe el show. Además, junto a dos personas más, le ayuda a terminar de alistarse para seguir con su concierto con el tema "I Can Do It With a Broken Heart".

Este tierno momento entre Travis Kelce y Taylor Swift ha emocionado demasiado a las fanáticas de la artista, puesto que muchas de ellas esperan que la compositora de 34 años se case con el ala cerrada de los Kansas Chiefs, yas que muchos señalan que hacen una linda pareja y lucen felices junto al otro.