Taylor Swift se limpia la nariz a medio concierto de peculiar y viscosa manera (VIDEO)

Taylor Swift es una de las cantantes más populares del mundo y para mucha gente es una diosa divina que no hace los mismos actos que los mortales, como viajar en carretera y en algún vehículo que no sea su jet privado. No obstante, la famosa dejó claro que, pese a su fortuna y ser inalcansable, sigue siendo humana, pues fue captada la manera en la que se limpió los mocos a mitad de un concierto.

Esta polémica ocurre luego de que se afirman ara que Taylor Swift estaba embarazada de Travis Kelce, por un video en el que presuntamente se le veía la pancita de que estaba en gestación. Más allá de los chismes en las redes y las teorías que han sacado sus fans, la famosa artista mundial no ha confirmado ni desmentido este señalamiento.

Ahora, se viralizó en redes sociales un video en el que se ve a Taylor Swift mientras está ofreciendo uno de los conciertos de su gira The Eras Tour.

Específicamente, el show lo estaba dando la rubia cantante en Edimburgo, Escocia, lugar en el que estaba haciendo un frío tan tremendo que incluso Taylor tuvo que modificar algunos de sus atuendos para soportar la temperatura.

No obstante, los cambios en sus atuendos no fueron suficientes para que Taylor Swift resistiera el frío, condición climática que hizo que le escurriera la nariz, debido al abundante flujo nasal que comenzó a experimentar.

Aunque Taylor Swift intentó resistir la necesidad de limpiarse la nariz, la biología y el frío jugaron en su contra, pues se le comenzaron a escurrir mucho los mocos. Por ello la famosa artista tuvo que sonarse la nariz con la mano, pero de una manera muy discreta, tras lo cual uso su falda para limpiarse la mano, la cual estaba toda escurrida por sus fluidos nasales.

Como era de esperarse, los fas reaccionaron al video de Taylor Swift limpiándose los mocos en la ropa y más que criticarla, mostraron su asombro porque nunca creyeron lograr verla hacer algo tan mundano.