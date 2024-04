Taylor Swift y Travis Kelce no irán a la Met Gala 2024 por esta razón y desilusionan a fans

La cantante Taylor Swift decepcionó a sus millones de fans, pues se dio a conocer que la artista y su novio el futbolista Travis Kelce no asistirán a la Met Gala 2024, uno de los eventos de sociedad más importantes a nivel mundial.

El portal TMZ reveló que la cantante y el futbolista no quieren ir al evento de moda porque no quieren ser el centro de atención.

“La ganadora del Grammy y la superestrella de la NFL recibieron invitaciones individuales para la Met Gala, pero ambos respondieron ‘no’ a la velada repleta de celebridades”, se lee en la publicación.

Asimismo, el medio señala que Taylor Swift retoma su gira mundial con una fecha en París, por lo que también ese habría sido el motivo por el que no asistirá a la Met Gala, mientras que su novio dijo que no porque ella no va a ir.

‼️ | Taylor Swift y Travis Kelce NO asistirán a la Met Gala este próximo lunes 6 de mayo, TMZ confirma.



— La pareja no hará su gran debut, para evitar ser el centro de atención en la noche más importante de la moda. pic.twitter.com/PaeU32Vj8f — Taylor Status (@TaylorStatus) April 29, 2024

Así viven su romance Taylor Swift y Travis Kelce

Si bien Taylor Swift y Travis Kelce tienen una relación pública y se han dejado ver juntos en los conciertos de ella, en los juegos de futbol de él y le han regalado a sus fans emotivos momentos en los que aparecen besándose y hacen que los usuarios vuelvan a creer en el amor, lo cierto es que nunca han aparecido en un evento formal caminando por la alfombra roja tomados de la mano.

Y al parecer los fans se van a quedar con las ganas de verlos, porque la Met Gala era la oportunidad de presentarse como una pareja formal.

Taylor Swift y su novio Travis Kelce están pasando por su mejor momento, él la acompañó a algunas fechas de su gira The Era Tour en Latinoamérica, además de que ella no se perdió ninguno de los juegos importantes de la NFL, por lo que estuvo presente en el Super Bowl, en la gran noche de triunfo de él y posteriormente, tras tantas emociones se fueron de vacaciones juntos a la playa en donde fueron captados por los paparazzi.