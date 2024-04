Las canciones que Taylor Swift le habría dedicado a Travis Kelce en su nuevo álbum

Taylor Swift lanzó este jueves The Tortured Poets Department, en donde reveló varios aspectos de su relación con Joe Alwyn, así como guiños hacía Matty Healy, Kim Kardashian y hasta Travis Kelce, su pareja actual, a quien dedicó un par de románticas canciones que dejan claro lo enamorada que está el jugador de los Kansas Chiefs.

De este modo, usuarios de redes sociales destacan que Travis Kelce ha sido el ganador tras el lanzamiento de The Tortured Poets Department, puesto que el deportista recibió tiernos elogios de parte de Taylor Swift a través de dos canciones en especial, con las cuales da esperanza en el amor a las swifties después de canciones como "loml" o "So Long, London".

La canción 15 de The Tortured Poets Department se llama "The Alchemy" y habal de una persona de quien se interesó después de terminar con su más reciente relación, con quien sintió una química indiscutible. Lo que delató que esta canción podría ser para Travis Kelce fue que en el coro utiliza un par de términos sobre futból americano, el deporte del atleta.

There was no chance trying to be the greatest in the league

Where's the trophy? He just comes runnin' over to me

Touch down

Call the amateurs and cut 'em from the team