Filtran 'The Tortured Poets Department' de Taylor Swift y fans piden que no escuchen el álbum

The Tortured Poets Department, el nuevo álbum de Taylor Swift, se estrena en cuestión de un par de días, el 19 de abril, sin embargo, parece que han filtrado el material aún inédito de la cantante, motivo por el que las swifties han decidido unirse para proteger el trabajo de la celebridad al solicitar que no escuchen los supuestos temas filtrados de manera no oficial.

Sabemos que The Tortured Poets Department (TTPD) es el álbum que todos desean escuchar desde que Taylor Swift reveló su existencia en los Premios Grammy 2024. Ahora, estamos a tan solo unos días de disfrutarlo en todos los servicios de streaming con diversos easter eggs por parte de las aplicaciones que saben que se trata de uno de los lanzamientos musicales más importantes del año.

Filtran el supuesto nuevo álbum de Taylor Swift

Al parecer se le han adelantado a Taylor Swift, pues en redes sociales y un grupo de Telegram se ha comenzado a compartir el contenido que presume ser las canciones de The Tortured Poets Department. Esta no es la primera vez que la artista sufre de estos accidentes que vulneran su trabajo como compositora y cantante, pues antes de lanzar 1989, el disco también se filtró.

Sin embargo, Taylor ha reconcido en el pasado que agradece a su base de fans, las swifties, por no escuchar el contenido filtrado cuando esto llega a suceder. La artista relata en una ocasión como sus fanáticas protegieron 1989 en ese momento: "Cada vez que veían un post ilegal de él, comentaban '¿porqué haces esto? ¿porqué no respetas el valor del arte? No creemos en esto, es ilegal, no es justo, no está bien' y fue una locura ver eso suceder".

Parece que las swifties se tomaron esas palabras de aliento en serio, motivo por el cual colocaron en redes sociales comentarios sobre no consumir las filtraciones de The Tortured Poets Department, esperar al lanzamiento oficial y parece ser que lograron que la cuenta de Telegram que habría filtrado el contenido se detuviera.

Cabe destacar que la filtración de contenido musical suele ser bastante común, puesto que en la industria son varias las manos que interfieren en la creación de un álbum y en este sentido, no siempre puede haber tanto hermetismo como el que se desea. Además, considerando que The Tortured Poets Department está a solo días de estrenarse de manera digita y fisica, puede ser que alguien que haya recibido el material del nuevo álbum de Taylor Swift haya elegido publicarlo.