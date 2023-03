Amandititita: Me siento muy orgullosa de lo que he construido

La cantante Amandititita conversa sobre su nuevo tema “Gato”, su presentación en el Vive Latino, cómo enfrentó que por muchos años la violentaran hablando de su aspecto físico, del bello viaje que significó el podcast Señoras Punk y de la importancia de la salud mental. En cada uno de estos tópicos hay una frase recurrente: “Me siento orgullosa”. Confiesa que por primera vez se siente así y eso se refleja en su más reciente canción en la cual se atreve a hablar de sí misma de una manera muy abierta, pero también en cómo quiere vivir su regreso a los escenarios de la Ciudad de México.

Se le pregunta cómo ha llegado a este punto, a este amor propio que la lleva a cantar: “Tengo la seguridad de Puff Daddy… Mejor autoestima que una Kardhashian”, la respuesta no es sencilla, pero apunta que ha habido dos aspectos importantes en ese proceso: no quitar el dedo del renglón para hablar de estos temas y poner en el centro del debate el daño que han hecho los estereotipos de belleza.

“Siento que los medios de comunicación, la sociedad y ahora las redes sociales todo el tiempo nos dicen que las mujeres deben ser hermosas y ése es un pensamiento muy del patriarcado, tienes que ser hermosa y joven, ¿para quién?, ésa es mi pregunta, quién se beneficia que una mujer tenga una operación, que sea este estereotipo de belleza, es la reflexión que quiero dejar”, señaló Amandititita en entrevista con La Razón.

En su más reciente sencillo alude a lo que enfrenta una mujer en el mundo de la música al decir: “Me siento Notorius cuando llego al party”.

“Él era un hiphopero muy famoso, nadie le dijo que estaba pasado de peso, ¿te imaginas que una mujer pueda llegar a lo que pudo hacer él?, no, a las mujeres no se nos permite. Es una manera de poner en la mesa que todos los cuerpos deben ser respetados, tienen un lugar en la vida, son dignos de seguridad y de triunfo, no nada más los cuerpos que nos dicen en la televisión o en las redes sociales”, afirmó.

Mi próximo disco saldría en agosto o septiembre, tengo una colaboración con Lila Downs, con personas que admiro y amo, me siento orgullosa porque por primera vez no estoy haciendo una crítica social

Amandititita, Cantante

Amandititita está orgullosa del resultado de esta canción, la que considera como una segunda “Güera Televisa”, pero con un mensaje que sale más de sus entrañas. “Me siento contenta de haber logrado decir lo mismo de otra manera, hablar de mí, que mi seguridad reside en saber que en mi casa tengo buenos libros, no necesito ir a una fiesta, ni la aprobación social, puedo estar con mi gato, mis libros y está bien, es decir, hay otros caminos”.

La intérprete regresa a la Ciudad de México después de varios años de ausencia, tras un periodo en el que se fue a vivir a Los Ángeles, se ha dedicado a la música, pero también a escribir, a dar talleres e hizo el podcast Señoras Punk con Tania Zarak e Ileana Rodríguez. Vuelve el próximo domingo al Vive Latino y está convencida de que será muy especial.

“Es un momento muy importante para mí, en mi vida, en mi carrera, a mis 43 años me siento muy orgullosa de lo que he construido, es la primera vez que me siento orgullosa, todos los años me la pasé pensando, ¿estaré haciendo lo correcto?, es muy cansado estar luchando contra todos, y ahorita siento que por primera vez me están entendiendo”, contó.

Para este show tan especial quiere mostrarle a sus fans los personajes de sus canciones que en cada presentación están en su mente, un reto monumental porque se está dedicando a cuidar hasta el mínimo detalle, desde los visuales que incluirá hasta la confección de las pelucas y los vestuarios.

“Quiero que vean a la Mataviejitas, a la Güera Televisa, al Metrosexual, que vean un poco lo que imagino en mi cabeza. Es un sueño que la vida me dé esta oportunidad, este Vive es muy importante”, compartió.

A la compositora ni siquiera le preocupa que casi esté compitiendo con Red Hot Chilli Peppers, porque estarán en un horario similar, pero en escenarios diferentes.

“Fue decir nos lo aventamos, que esté quien quiera estar, si llegan cinco voy a dar lo mejor y si de esos cinco se van tres a ver a Red Hot Chili Peppers, no me importa porque no hago las cosas con otro fin más que tocar un corazón, si logro tocar un corazón para mí es suficiente, pero tengo la sensación de que me va a ir muy bien”, externó, y sí, porque como dice en “Gato”: “Otra vez soy yo brillando bien cabrón”. Amandititita está de vuelta y felina.