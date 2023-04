Amiga de Julián Figueroa dice que cantante le envió un mensaje desesperante antes de morir: "no estuve para ti"

La muerte de Julián Figueroa conmocionó al mundo del espectáculo y una gran cantidad de artistas, amigos y familiares se pronunciaron por el fallecimiento del hijo de Maribel guardia y Joan Sebastian.

Tal es el caso de una mujer llamada Mariella Navarro, quien publicó en Instagram un mensaje y señaló que ella era amiga de Julián Figueroa y reveló que antes de morir él la buscó con insistencia, pero ella nunca le respondió.

“Me parte el alma saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida, ahora comprendo la insistencia que tenías que hablar, eran las 4am y un simple mensaje pudo haber cambiado mucho, mi vida está en shock y no puedo asimilar la noticia, solo me queda pedirte perdón por no haber respondido ese último mensaje”, se lee el mensaje de la amiga de Julián Figueroa.

Mensaje de la amiga de Julián Figueroa Foto: Especial

te puede interesar VIDEO. José Manuel Figueroa llega a casa de Maribel Guardia para despedir a su hermano Julián Figueroa

Además, compartió imágenes de ella con Julián Figueroa viviendo momentos felices y juntos.

¿De qué murió Julián Figueroa?

El hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa, fue hallado muerto el domingo en la noche en su casa a causa de un infarto.

De acuerdo con la información proporcionada por la propia Maribel Guardia, el joven fue hallado en su casa sin vida y hubo una llamada al 911, pero el joven murió.