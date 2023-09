Amigos de Lefty SM le dan el último adiós en Sonora con música y veladoras

Recientemente se dio a conocer el asesinato de Juan Carlos Sauceda, rapero quien era conocido en el medio como Lefty SM. A través de redes sociales circulan videos de cientos de saluisinos que se congregaron para darle el último adió al rapero.

Durante las primeras horas de este domingo, amigos y seguidores se dieron cita en una barbería propiedad de Lefty SM, en donde le colocaron veladoras y ofrendas.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó en un comunicado que el asesinato ocurrió la noche de 2 de septiembre cerca de las 22.50 horas, cuando tres sujetos armados ingresaron al domicilio del cantante en Avenida la Cima en la colonia del mismo nombre en Zapopan, Jalisco.

Según el informe de las autoridades, los sujetos agarraron a Lefty SM y trataron de sacarlo de su casa, al no conseguirlo se desataron las detonaciones de arma de fuego y los agresores huyeron del lugar.

Lefty Sm reinventa "Por mi México", su hit con Santa Fe Klan

“Por mi México”, el tema que lanzó Lefty Sm junto a Santa Fe Klan, hoy cuenta en plataformas como Spotify con más de 154 millones de reproducciones y se ha convertido en un himno del rap en muchas partes de México y Estados Unidos. Hace unas semanas, el rapero lanzó un remix con colaboraciones de C-Kan, Dharius, Davo y Neto Peña, además de un nuevo videoclip.

En entrevista con La Razón, reveló que se sentía emocionado por poder darle una segunda vida a este tema que se ha vuelto un himno: “Es una canción que se volvió un himno y que me gusta un chingo. Poder hacerle video me emociona, mucha gente no sabe quién soy, nomás han escuchado la canción y ya quiero que la gente sepa quién soy”, dijo.

Fue hace tres años que “Por mi México” vio la luz en Necesidad, álbum que realizaron en colaboración Lefty Sm y Santa Fe Klan. El rapero relató a este diario que el tema surgió de la urgencia por terminar la producción mucho más rápido.

“Estábamos haciendo las canciones, componiendo y Ángel (Quezada) tenía gira. Para hacerlo más rápido, metí canciones mías que yo ya tenía terminadas, nomás les quité un verso y se las mandé y él le metía otro verso. ‘Por mi México’ fue el caso de una de esas canciones y la metí al disco. La creación fue así nada más: ‘Yo tengo ese tema, métele tu parte y es parte del disco, sin esperar que la canción pues llegara tanto’”, narró.

