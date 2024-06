Ana Bárbara estuvo a punto de morir ahogada en el mar: 'Vi la muerte de frente' | VIDEO

La cantante Ana Bárbara pasó por un terrible momento luego de que se metiera al mar a nadar y las olas la arrastraran hasta adentro, por lo que estuvo a punto de morir ahogada y así lo contó ella misma en su cuenta de Instagram.

La intérprete de “Bandido” señaló que está de viaje y que decidió pasar un rato en la playa, sin embargo, la cantante contó que la marea se la empezó a llevar cada vez más adentro del mar y pensó que ya no saldría nunca de ahí.

“Tengo que decirles que vi de frente la muerte, pensé que ya me iba, pero un ángel muy hermoso llegó a rescatarme, un ángel hermoso se arriesgó por mí”, dijo Ana Bárbara en una historia que publicó en sus redes sociales.

🚨 ¡Atención! Ana Bárbara sufre tremendo susto en Cancún! 🌊😱 🚨



La cantante se metió a nadar pese a las advertencias de intenso oleaje por el ciclón tropical #1 🌪️ ¡Fue arrastrada por las olas y casi se ahoga, pero logró salir a salvo! 🛟🙏#QuintanaRoo pic.twitter.com/ywK1m6malU — Mónica de Ávila (@monideavila777) June 19, 2024

Ana Bárbara confesó que se confió y creyó que nada le pasaría hasta que empezó a sentir que se adentraba más y más al mar.

Señaló que se siente muy agradecida con la persona que la salvó, pero indicó que esto es una muestra de que hay que “tenerle respeto a todo lo omnipotente a todo lo que no sabemos su fuerza y no la medimos, no se puede muchas veces contra el mar”.

Ana Bárbara no quiso revelar quien fue la persona que la salvó, pero la mañana de este miércoles contó que tras el incidente en el que casi pierde la vida se llenó de adrenalina por lo que le pasó y por lo tanto no había dormido, pero aun así se fue a la playa para hacer una reflexión sobre lo que le pasó.

Hija de Luis Ángel "El Flaco" murió ahogada porque el mar la arrastró

Los fans de la cantante de música grupera compartieron con ella su experiencia y contaron que algunos de ellos tienen familiares que sobrevivieron a la misma situación.

Cabe recordar que Luis Ángel "El Flaco" pasó por una experiencia trágica en la que su hija se metió al mar en la madrugada tras salir de fiesta con algunos amigos y la joven murió ahogada, pues el mar la arrastró y nadie la pudo sacar a tiempo, sin embargo, los familiares del cantante llegaron a la playa y lograron recuperar el cuerpo de María Fernanda.