Ana Gabriel anuncia su retiro de los escenarios tras ser abucheada en pleno concierto (VIDEO)

La cantante Ana Gabriel sorprendió al anunciar su retiro de los escenarios en un concierto que ofreció en Los Ángeles.

“Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios… estoy cansada, porque tengo derecho de vivir, tengo el derecho a disfrutar de mi familia de otra manera…”, dijo Ana Gabriel en el concierto, aunque no dio a conocer la fecha de su retiro señaló que podría ser el próximo año.

Los fans de Ana Gabriel le gritaron y le pidieron que no se retirara, pero ella mencionó que quería hacer el anuncio directamente a sus fans en un show.

Ana Gabriel se enoja con el público, los regaña y la abuchean

El concierto en el que Ana Gabriel anunció su retiro se vio opacado por la actitud tanto de ella como de su público.

Los asistentes al show empezaron a abuchear a Ana Gabriel porque hablaba entre canciones sobre temas políticos.

Así que Ana Gabriel no se guardó nada y los regañó a todos y les pidió que si no querían oírla que se fueran, incluso amenazó con dar un show más corto.

“Yo quería comentarles, hacerles chistes, como siempre lo hago, pero en esta ocasión el show se hará más corto… Voy a pedir un minuto para calmarme, pero quiero que entiendan que yo voy a defender siempre a Latinoamérica… no he logrado traspasar el corazón de ustedes, porque ustedes no están bien”, fueron algunos de los comentarios que hizo Ana Gabriel.

“Salí más regañada de este concierto que cuando mi mamá me regaña”, escribió una usuaria en redes sociales.

Ana Gabriel dice que el público la desequilibró

Ana Gabriel reconoció que el concierto estuvo fuera de control y señaló que recibió faltas de respeto que la desequilibraron.

“A pesar de que hoy, en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como artista”

“En 48 años de carrera jamás me había pasado esto y asumo mi responsabilidad pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi voz, mi canto, mi amistad y mis bendiciones”, dijo la cantante.