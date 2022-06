Ana Layevska goza haciendo comedia en Guerra de Vecinos

La actriz Ana Layevska confiesa que desde que ha dado vida a la hilarante Silvia en la serie Guerra de vecinos, goza tanto de hacer comedia que siempre le gustaría ser parte de proyectos que exploren este género, pues su personaje “es de los mejores regalos” que hasta ahora le ha dado su carrera.

“Hacer reír es difícil, pero para mí entre que es reto y como un gozo, ya quiero hacer siempre comedia, cosa que es difícil porque no hay tanta, pero me encanta… Silvia es una mujer tan histriónica, divertida y exagerada, tiene tantas cosas que aparentemente son tan negativas, pero es adorable”, comentó en entrevista con La Razón.

Contó que una de las mejores satisfacciones que le ha dado este proyecto es que espectadores hayan podido encontrar alivio en esta serie en momentos difíciles de su vida.

“Entretener a la gente a través de Guerra de vecinos es extraordinario, es de las cosas más increíbles que he logrado en mi carrera. Me ha escrito gente diciendo: ‘Ana, gracias porque estaba enferma de Covid, veía la serie y me hiciste mi cuarentena’; ‘gracias por hacer reír a mi mamá que estaba supergrave’, eso para mí va mucho más allá de muchas cosas”, compartió.

Silvia pasa desde el terror, el desagrado, la desesperación y el engaño de que no pasa nada, hasta la aceptación. Entiende que, más allá de las clases sociales, ella y su familia son parte de una realidad

Ana Layevska, Actriz

Layevska, quien está contenta por estrenar la segunda temporada de Guerra de vecinos el próximo viernes en la pantalla de Netflix, adelantó que en esta nueva entrega Silvia pasará de vivir en una exclusiva zona residencial en México al barrio popular de su familia archienemiga, los López, lo cual derivará en nuevas pugnas.

“Silvia se enfrenta a un nuevo estatus social, pierde todo su familia, no les queda de otra a los Espinosa de los Monteros que mudarse al barrio de los López y son vecinos otra vez. Pasa del terror a la resignación. El personaje pasa muchas cosas y tiene una evolución muy padre, llega a muchos acuerdos con los López y todo el barrio”, aseguró.

Destacó que esta situación llevará a su personaje a cambiar, pues de ser una mujer frívola que se interesa mucho por el estatus social de las personas, aprenderá otros valores.

“Silvia aprende, evoluciona, eso está padre porque de ser un personaje tan superficial la vuelve una persona que entiende otras cosas y le cambian mucho los valores, eso está bien porque conoce el valor de la amistad y de otro tipo de necesidades”, comentó la actriz.

Luz Aldán (izq.) y Ana Layevska, en un fotograma de la serie. Foto: Netflix

Layevska, quien ha participado en telenovelas como Sin rastro de ti y Primer amor… a mil x hora, resaltó que en estas nuevas aventuras de la familia Espinosa de los Monteros se agrega una dosis de humor negro.

“Es comedia de absurdo y está vez tenemos más toques de comedia negra, creo que todavía puede acaparar a otro público”, dijo emocionada.

La actriz espera que Guerra de vecinos, proyecto cien por ciento mexicano, continúe y sea tan exitosa que llegue a las más de 10 temporadas.

“Creo que es una gran franquicia, estas familias pueden dar mucho de qué hablar, la comedia bien hecha vale oro, a la gente cuando le gusta una buena comedia, dura y dura por temporadas como ha ocurrido con Friends y Modern Family”, comentó.

Guerra de vecinos vuelve con varios giros en la historia, entre ellos, la muerte de Genaro y Leonor, tras las acusaciones de abuso sexual que pesan sobre el actor Pascacio López, quien fue vinculado a proceso y se encuentra preso en Guadalajara, Jalisco, luego de que sus compañeras de reparto Sarah Nichols y Vanessa Bauche lo denunciaran formalmente de haberlas agredido. En julio próximo tendrá lugar la audiencia.