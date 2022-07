Ana, una serie hilarante que critica a la industria del entretenimiento

La serie Ana, que hace una crítica a la sociedad y a la industria del entretenimiento, vuelve con una segunda temporada, la cual el actor Andrés Almeida describió como “hilarante”, pues el giro que dará la historia promete más dosis de comedia y risas.

La serie de Prime Video se basa en la vida real de la actriz veracruzana Ana de la Reguera, quien produce, escribe y dirige este proyecto en el que además de reírse de sí misma, lanza una serie de críticas acerca de la industria donde se desenvuelve.

“Siento que Ana logró hacer un proyecto de mucha valentía, sobre todo por tener el valor de poder reírse de su vida. Es el tipo de comedia que me gusta ver, que es una comedia inteligente”, destacó Almeida, en entrevista con La Razón.

En la primera temporada, la historia nos deja con Ana de la Reguera consiguiendo el papel de sus sueños y lista para empezar con la producción en Los Ángeles; sin embargo, la actriz no sabe del torrente de conflictos que se avecinan.

“La premisa de esta segunda temporada es que Ana le firma un contrato a Check, quien es productor y uno de los directivos de la empresa, y que, de alguna manera, le mete el gol, porque compra los derechos de la serie estadounidense y la convierte en una especie de telenovela, obligando a Ana a permanecer cerca de él”, detalló el actor sobre el rumbo que tomará la historia.

Andrés Almeida, Actor

Check, personaje que interpreta Andrés Almedia, tendrá más presencia que en la temporada pasada, además de un desarrollo importante, pues tomará el rol de una especie de antagonista del que la actriz buscará, desesperadamente, escapar.

Para el histrión, dar vida a Check y ser parte de este proyecto ha sido un proceso enriquecedor. “Ana de la Reguera tenía muy claro, sin conocernos y sin haber trabajado juntos antes, quería que yo hiciera a ese personaje en particular, no sé si me parezca a la persona en la vida real o cuál sea el punto en común”, dijo el actor.

“Lo empezamos a abordar a partir de una serie de notas de voz que durante mucho tiempo este personaje le mandó (a Ana de la Reguera) por WhatsApp, entonces ella me reenvió todos y a partir de escucharlos, de la forma muy particular en la que habla, la manera en la que se expresa, en la que se ríe, empezamos a generar el personaje y a imaginar un poco cómo tendría que ser”, apuntó el histrión de Narcos: México.

El dato: El histrión ha participado en filmes como Y tu mamá también, Treintona, soltera y fantástica y Amores Modernos. En TV en Los Simuladores y Luis Miguel: la serie.

Almeida destacó que el punto clave, con el que sintió que su personaje estaba completo, fue cuando agregaron un elemento de vestuario.

Describió la prenda como un chaleco “de esos que usan en las producciones televisivas. Siento que se acabó de establecer mi personaje, terminé de darle la gestualidad, la fisicalidad, la manera en la que habla, la comicidad de hacia dónde queríamos llevarlo”, agregó.

El actor dijo que durante la primera temporada se consolidó el personaje y en esta segunda parte exploraron sus objetivos, permitieron que se expresara libremente y experimentaron su crecimiento en distintas situaciones.

“También da un vuelco, no sólo es simplón y cómico, sino que también ya tiene objetivos muy claros y eso fue muy divertido de poder explorar en esta segunda temporada”, concluyó.

La segunda entrega de Ana, que también cuenta con las actuaciones de Michel Franco, Paulina Dávila y Carlos Vives, por mencionar algunos. Estará disponible en Prime Video a partir del próximo 22 de julio.

Ana

Temporada: 2

Estreno: 22 de julio

Plataforma: Prime Video