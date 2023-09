Anahí afirma que le pagaban más a ella que a los otros RBD: 'No era justo'

Anahí anda muy activa dando entrevistas y en la más reciente que le dio a Joaquín López Dóriga reveló que cuando participó en la telenovela de “Rebelde” y empezó en RBD a ella le pagaban más que al resto de sus compañeros.

Durante la charla, Anahí afirmó que se le hacía completamente injusta la situación en la que se encontraban Christopher Uckermann, Maite Perroni, Christian Chávez, Dulce María y Alfonso Herrera.

"Cuando empezó el grupo RBD había una distorsión en los sueldos", inició la famosa en sus declaraciones, tras lo cual explicó que esa decisión la tomó la producción de la telenovela y la banda debido a que consideraron que los salarios deberían ir en escalera: se le daba más dinero a aquellos con mayor experiencia en el medio.

"Así nos pagaban en escalerita desde el que tenía más años de carrera al que tenía menos", pronunció la famosa.

Por ello, Anahí sacó su lado sindical y comunista, por lo que fue a hablar con la producción para que a todos les pagaran lo mismo.

"Y yo podré ser muchas cosas, pero un día les dije: 'vamos todos a hablar porque no es justo'. Entonces hablamos con quien estaba en ese momento y tras yo dije: 'Es que yo no creo que esto sea justo, cómo a mí me pagas más que a ellos'. Primero me hicieron cara de 'por qué dices eso' y después ya nos pagaron a todos los mismos por concierto", señaló.

Por si fuera poco, Anahí confesó que en realidad no les pagaban mucho, ni siquiera a por llenar un estadio monumental como el Maracaná de Brasil: era "una miseria".

Finalmente, Anahí señaló que actualmente le pagan a Televisa por poder usar el nombre RBD: "nosotros pagamos una licencia para utilizar el nombre de RBD. El nombre es de ellos y llegamos a un buen acuerdo".