Anahí rompe en llanto al recordar el origen de su anorexia y bulimia: 'La pesadilla más grande'

Anahí es una de las artistas más queridas y volvió a estar en el ojo público con el regreso de RBD y con la campaña política de su esposo Manuel Velasco.

La cantante y actriz empezó su carrera artística desde que era niña, participó en el programa infantil Chiquilladas, sin embargo, su carisma y belleza la hicieron que poco a poco protagonizara más proyectos.

Hasta que uno de ellos la llevó a tener trastornos alimenticios que casi le cuestan la vida. Durante años, la actriz estuvo luchando contra la bulimia y la anorexia.

Anahí ofreció una entrevista al periodista Joaquín López-Dóriga y se sinceró con él sobre cómo empezó su problema con la comida y fue gracias a la presión de los productores que le insistieron en que se veía pasada de peso para protagonizar las telenovelas estelares de Televisa.

"Me dijeron 'Vamos a hacer la nueva versión de Quinceañera', entonces me citan con quien iba a producir esa telenovela, me siento con mi mamá y me dice 'Vamos a hacer la telenovela, estaría increíble que tú seas la protagonista, pero, Anahí, las protagonistas son flaquitas, son muy bonitas y tú estás gordita y tienes que trabajar mucho en ti para... que hagas la novela'", contó la artista con la voz entre cortada.

Anahí señaló que a partir de ahí comenzó su calvario, ya que se le despertaron muchas inseguridades, pues la actriz contó que se sentía insuficiente, tras ese comentario.

"Hoy cuento que ahí conocí una parte de mí que nunca había sentido, conocí el miedo a ser yo, una parte vulnerable a más no poder, sentí que no era suficiente y empieza la pesadilla más grande de mi vida: años de sufrir anorexia nerviosa y bulimia que casi me matan", relató la integrante de RBD entre lágrimas.

Fans muestran apoyo a Anahí

Los fans le expresaron su apoyo y destacaron la importante de las palabras y cómo pueden afectar la vida de alguien más, por lo que pidieron no opinar de los cuerpos ajenos.

“Esas palabras la marcaron, todavía le duele recordarlo”, “La mayoría de nuestras inseguridades son culpa de comentarios de personas en nuestros momentos más vulnerables”, “Unas palabras que casi le costaron su vida”, fueron algunos de los comentarios de apoyo a la cantante.