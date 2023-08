Andrea Legarreta afirma que presintió la muerte de su madre: 'se estaba despidiendo'

Andrea Legarreta está dando mucho de que hablar, pues la famosa conductora de Hoy afirmó que presintió el fallecimiento de su madre, Isabel Martínez, antes de que se despidiera de la vida y de su familia.

Fue a través de su Instagram que Andrea Legarreta hizo la impactante revelación, a través de un extenso mensaje que acompañó de un video en el que su mamá le dio la que quizás fue la última bendición en su vida… justamente en su cumpleaños. Por si fuera poco, afirmó que en ese momento presintió que su progenitora iba a perder la vida.

La mamá de Andrea Legarreta murió en un día que era muy especial para la familia Foto: Especial

“Y ese día… el día de mi cumpleaños, fue la última vez que te vi con vida, la última vez que me diste tu bendición, te llené de besos y tú a mí, me llenaste de amor y en esa última mirada antes de cerrar la puerta, sentí que nuestras almas sabían que se estaban despidiendo, nuestros ojos se vieron por última vez, no sé cómo explicarlo, hay cosas que no se explican, se sienten. Mamita… Y tan sólo unos días después fue tu partida de este plano”, comenzó Andrea Legarreta.

La famosa madre de Mía Rubín manifestó estar arrepentida de no haber estado con su madre más tiempo, lamentablemente se llevará aquel dolor hasta la tumba, pues no hay nada que pueda hacer ya.

“Si pudiera regresar el tiempo, hubiera regresado a abrazarte más y besarte más y hablar más y decirte más veces Te amo viéndote a los ojos. Si pudiera detener el tiempo, lo hubiera detenido ahí, entre tus brazos, esos brazos que me hacían sentir que todo estaba bien, te siento, vives en mí, mi corazón está muy triste, mi alma también, me faltas a cada instante, me falta mi copiloto, nuestras llamadas de todos los días, nuestras risas, tus consejos, me falta TODO lo que me daba mi Má…”, agregó bien dolida.

Andrea Legarreta finalizó su texto agradeciéndole a su madre por haberla parido y afirmó que su papá ha sido fuerte al enfrentar la pérdida.

La despedida del papá de Andrea Legarreta para su esposa. Especial

“Honrada estoy por ser tu hija, gracias amor precioso, mi reina hermosa, mi amada Chabelita (…) nos reuniremos algún día amorcito. Aquí te cuidamos y llenamos de amor a mi papi que es otro hermoso regalo de Dios y un gran guerrero. Amen mucho a sus padres. ¡Llénenlos de besos, amor y agradecimiento! No los abandonen, agradezcan cada instante a su lado, celebren su vida y háganlos sentir amados, valorados y respetados. Apapáchenlos mucho, el tiempo vuela, no se queden con ganas de nada”, señaló.