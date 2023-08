Andrea Legarreta reaparece en Vaselina y le dedica la obra a su difunta madre (VIDEO)

Andrea Legarreta poco a poco está teniendo la pronta resignación que los fans le desean por la muerte de su mamá Isabel Martínez; motivo por el cual la conductora de Hoy decidió regresar a las funciones de “Vaselina” e incluso dedicarle una de ellas a su difunta madre.

Fue el pasado 30 de julio, justo en su aniversario de bodas número 57, cuando falleció la madre de Andrea Legarreta. Desde aquel día la famosa amiga de Galilea Montijo se alejó un momento de los reflectores, pero ya está volviendo al ojo público.

Andrea Legarreta y su mamá Foto: Especial

Es por ello que en la más reciente función de “Vaselina”, Andrea Legarreta subió al escenario caracterizada como su personaje Frenchie, lo cual desató los aplausos y el apoyo del público.

La famosa mamá de Mía Rubín agradeció a sus seres queridos y al público la ayuda que le dieron para salir adelante, pero reconoció que el dolor que aún siente por el deceso de su progenitora a veces "no deja respirar".

"Gracias por ayudarme a sacar adelante este momento. Como lo he comentado, quienes han perdido a su mami saben que es un dolor que a veces no deja respirar", dijo.

Andrea Legarreta señaló que ir a trabajar a los pocos días de la muerte de su mamá no era para ella un sacrificio, sino que lo considera como un acto de amor para su madre, pues siempre la apoyó y la impulsó.

Andrea Legarreta como Frency en Vaselina Especial

"Este no es un sacrificio, es un acto de amor para ella, para esa mamá que desde que yo era una bebé me apoyó y me impulsó, y que cuando me he caído me ha levantado", añadió.

"Este es un homenaje para ella, porque nuestras mamás nos quieren ver bien, luchando por nuestros sueños, acompañados de nuestros amigos, de nuestra familia y lo que ustedes hicieron, público hermoso, hoy por mí, no saben que apapacho para mi alma. Esto va por ti mi Chabelita hermosa", remarcó la famosa presentadora del matutino de Televisa.