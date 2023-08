Gabriel Soto anuncia su retiro temporal por ésta grave enfermedad: 'voy a salir de ésta'

Gabriel Soto tiene devastados a sus fans de todo el mundo, no porque ya consumó su matrimonio con Irina Baeva, sino porque anunció que se va a retirar temporalmente de las telenovelas porque tiene que cuidar su salud de un devastador problema.

Fue en entrevista con el programa “El Gordo y la Flaca” en el que Gabriel Soto hizo sus reveladoras declaraciones, en las cuales dio la poderosa razón de por qué sus fans no lo verán un tiempo.

Gabriel Soto Foto: Especial

"No he tenido vacaciones ni de Navidad, ni Año Nuevo, ni nada, ahora sí necesito dedicarme a mí, a mi salud, primero que nada, y ahora sí a todo lo que conlleva mi vida, solo unos mesecitos, ya regresaré pronto", señaló.

"Terminando esta novela me voy a tomar un descanso, no porque quiera, ahora sí mi cuerpo me lo pide, mi salud se ha visto mermada, en ese sentido, entonces ya tengo que detenerme un poquito, porque sí han sido tres años sin parar. Este trabajo es muy demandante, es de muchas horas de trabajo, de muchas horas de estudio, de muchas horas de dedicación y no he parado", añadió el famoso ex de Geraldine Bazán.

Gabriel Soto Instagram

El famoso actor de telenovelas agregó que toda su carga de trabajo sin descanso le ha dejado estragos en sus hernias cervicales, las cuales se está cuidando porque quiere evitar que lo metan al quirófano.

"Ha sido un tema complicado, traigo dos hernias en dos cervicales, estoy haciendo todo un proceso de medicamentos y muchas cosas para evitarme una cirugía. Digamos que fácil y sencilla no es. Tengo toda la fe de que voy a salir de ésta y esperemos que con los medicamentos y el tratamiento que estoy llevando salir adelante y estar de regreso muy pronto", abundó sin revelar cuál podría ser la fecha de su retorno.