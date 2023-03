Andrea Legarreta tiene COVID-19 otra vez y así reaccionó al enterarse

La conductora de Hoy, Andrea Legarreta se contagió de COVID-19, otra vez y ella compartió su reacción al enterarse de que otra vez tiene la enfermedad que en el 2020 la llevó a estar hospitalizada de emergencia.

Andrea Legarreta compartió un video en sus historias de Instagram, en el que muestra que se hizo la prueba de COVID y ésta salió positiva.

La presentadora de televisión compartió el clip con un audio viral que dice “oh no, oh no no no”. Además, Andrea Legarreta añadió un texto en la grabación “¿Otra vez? No”, se lee en el video.

Andrea Legarreta tiene COVID-19 por tercera vez Foto: Especial

Andrea Legarreta se enteró que tiene COVID-19, unas horas después de que protagonizó un momento muy emotivo con Erik Rubín en el programa Hoy.

El exTimbiriche fue uno de los invitados al matutino y Andrea Legarreta lo entrevistó y le preguntó sobre cómo fue la historia de amor de ambos. La conductora no pudo contener las lágrimas y en plena conversación lloró.

Así fue cuando Andrea Legarreta estuvo hospitalizada por COVID-19

En el 2020, en plena pandemia, Andrea Legarreta se contagió de COVID-19 y aunque al parecer ella se encontraba bien, después la conductora asustó a sus millones de seguidores en redes sociales, pues compartió unos videos en los que exhibió que fue trasladada en ambulancia al hospital.

La conductora de Hoy fue puesta en una capsula en el hospital para poder atenderla por COVID-19, ya que en ese momento aún no había vacunas para atender el virus.

Andrea Legarreta contó en ese momento que el COVID-19 le desarrolló una neumonía, pero que se encontraba bien junto con su familia.

Ahora la conductora volvió a dar positivo a COVID-19. Esta sería la tercera vez que tiene la enfermedad, la primera en septiembre d 2020, después enero de 2022 y ahora marzo de 2023.