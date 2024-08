Andrea Legarreta estalla contra Ricardo Peralta tras posicionamiento con Arath: 'Solito te humillaste' | VIDEO

Andrea Legarreta estalló en contra de Ricardo Peralta esta mañana tras la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2, pues el famoso influencer LGBT+ se lanzó contra Arath de la Torre, al tratar de hacer que el público lo despreciara por 'homofóbico'.

Al final, a Ricardo Peralta no le salió el plan como esperaba, pues Arath de la Torre se defendió a la perfección y no dudó en humillar al creador de contenido, quien incluso lloró por la sorpresa de que no le haya resultado su numerito en La Casa de los Famosos México.

Andrea Legarreta ahora se suma a las críticas que el público del programa ha lanzado contra 'Torpecillo', como se hace llamar en Instagram. La mujer no se detuvo al criticar al influencer por querer utilizar una lucha social a su beneficio. Este momento, el público lo esperaba desde ayer en la noche, cuando ocurrió el altercado.

Andrea Legarreta debería sacar mejor un canal de revisiones de #LCDFMX2 👏🏻👏🏻👏🏻 pura verdad suelta mi chiquita. #LaCasaDeLosFamosoMx #LaCasaDeLosFamososMx2 pic.twitter.com/32bEqfVmtM — usuario (@hebsonnn) August 19, 2024

Andrea Legarreta tunde a Ricardo Peralta

Andrea Legarreta señaló que Ricardo Peralta fue un "menso", por sacar la carta de tratar de defender a la comunidad LGBT+ cuando no había un porqué. "No necesitan que alguien como tú los defienda", sentención.

"No dejes que nadie te humille porque tu solito te humillaste", aseguró la conductora del matutino 'Hoy', quien continuó al señalar que Arath de la Torre solo hablaba del 'disfraz' del joven, más no de algún otro aspecto.

Legarreta aseguró que "él solito se atoró", ante lo que Tania Rincón precisó que lo que perjudicó al influencer fue haber planeado hablar de algo semanas después y anunciarlo, ya que esto deja ver que es más un plan para afectar al otro, que algo que nazca en verdad de una persona.

"No puedes poner tampoco en duda la inteligencia del público, estos son los resultados", finalizó Andrea sobre la situación, refiriéndose al odio que ha caído sobre la personalidad, cuyas redes sociales van en picada.

"Me gusta que Andrea es muy directa y se que cuando le toque ir a Ricardo al programa se lo va a ajusticiar", "derramó el Té la Maestra Lupita", "anda muy acertada últimamente" y "tienes tus pensamientos claros y decisivos", son algunos de los comentarios que celebran la opinión de Andrea Legarreta sobre Ricardo Peralta.