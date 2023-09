Andrea Legarreta habla sobre la demanda contra Chisme No Like; 'no conecto con la maldad'

Hace unos días el programa por internet Chisme No Like aseguró que Andrea Legarreta y Erik Rubín terminaron su relación luego de que él la engañara con la conductora Mónica Noguera. Ante esto, los involucrados negaron las afirmaciones y la presentadora de Hoy dijo que procederían legalmente.

"Lo que ustedes digan o lo que digan los demás, ya para nosotros créanme que hay cosas más importantes. Nosotros sabemos nuestra historia", dijo Legarreta en una emisión en vivo.

"Son un par de asquerosos mentirosos. Que bueno que hay demandas y que bueno que sí proceden, porque alguien tiene que detenerlos", apuntó la conductora de Hoy, quien señaló que no puede creer como los conductores de Chisme No Like pueden dormir por las noches.

Ante estas declaraciones y luego de unos días Andrea Legarreta fue entrevistada por medios de comunicación, quienes le preguntaron cómo va el proceso de la demanda en contra de Chisme No Like. La conductora dijo que decidió no hablar del tema por el momento hasta que el proceso vaya más avanzado.

"No voy a ahondar en el tema, pero cuando suceda habrá señales. No conecto con la maldad. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es tratara alguien como si te hubiera hecho mucho daño", dijo a medios Andrea Legarreta.

"Inventar cosas y dañar historias, familias, trayectorias, y no estoy hablando sólo por mí", apuntó la conductora, quien dijo que hablan de ella como si fuera una mala persona. "Yo he cometido errores a lo largo de mi vida, pero soy una persona que trata de ser una mejor persona, de aprender de sus errores. No ando por la vida dañando gente, ni lastimando, ni buscando hacerle el mal a nadie de a gratis", dijo.

Asimismo, agradeció a los medios de comunicación que hacen su trabajo con responsabilidad y concluyó señalando que ella de alguna forma es parte del mismo gremio: "Esta carrera vamos de la mano y de alguna manera yo también soy parte de ustedes".

DGC