¿Ángela Aguilar y Christian Nodal podrían demandar a negocio mexicano por hacer sus versiones en piñata?

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar han dado mucho de qué hablar, hasta el grado que la pareja ya tiene su propia piñata, la cuál ha causado sensación entre el público, por lo que aseguran que se ha vendido 'como pan caliente'.

Muchos se han preguntado si estas creaciones podrían generar problemas legales para los artesanos que realizan este tipo de obras, sobre todo considerando que la piñatería no solo tiene las piñatas de Ángela Aguilar y Christian Nodal, sino la de más personajes de la farándula mexicana e internacional.

Fue durante el programa De Primera Mano que la familia artesana dedicada a la fabricación de las piñatas se preguntó si las figuras inspiradas en artistas y figuras del entretenimiento y la farándula han llegado a causar demandas u otro tipo de problemas con la ley y los personajes representados.

En Reynosa crean piñatas de Nodal y Ángela 🤣🤩 pic.twitter.com/FQaUWnY3bh — EXA Victoria 94.5 FM (@ExaVictoria) June 17, 2024

¿Ángela Aguilar y Nodal podrían demandar a la piñatería?

Uno de los artesanos contó que a las piñatas de Ángela y Nodal les ha ido bastante bien, al señalar que las mujeres son las que más adquieren estos productos, eligiendo sobre todo la de la hija de Pepe Aguilar. Algo similar habría pasado con la piñata de Karla Panini.

“La piñata aproximadamente mide 1.50 metros de altura, va a proporción del cuerpo”, explica el piñatero, sin dejar de lado que buscan que ambas piñatas tengan diferencias sutiles en su aspecto y nombre, ya que indicó que si bien buscan que ambas se parezcan, saben que no pueden ser completamente iguales para evitar temas legales.

“Tratamos de hacer algunos cambios, o sea, la piñata no es idéntica al personaje, pero también (hay que) tratar de no llamarle como el artista, (aunque) obviamente la gente lo va a relacionar”, explicó el artesano.

Asimismo, revela que sí han tenido algunos problemas con artistas por sus creaciones: "Nunca no has tocado que sea formal una demanda, simplemente han tratado de amenazar, pero, al final de cuentas, no se llega a nada porque sería un proceso largo”. aclaró.

De acuerdo con lo que reveló el programa, las piñatas de Ángela Aguilar y Christian Nodal cuestan mil 500 pesos, puesto que al tratarse de un producto con una elaboración de tres días y un peso entre los 3 y 5 kilos, el costo es más alto de los común.