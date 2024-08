Ángela Aguilar comparte VIDEO inédito de su boda con Christian Nodal y celebra un mes de casada

Christian Nodal y Ángela Aguilar celebran su primer mes como esposos y ante ello, la cantante de regional mexicano publicó un video en el que luce muy enamorada de su pareja el día de su boda en la íntima celebración en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en el Estado de Morelos.

Sin lugar a dudas, la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal se ha visto marcada por la música y la polémica, ya que la pareja se encuentra envuelta en ambos aspectos de manera continua. Ahora, la famosa rompe el silencio tras ser acribillada junto a su esposo.

El público no solo ha reprobado la relación entre Nodal y Ángela por cómo anunciaron su noviazgo a menos de un mes de que el cantante anunciara su rompimiento con Cazzu, así como que decidieron casarse solo un par de semanas después.

A pesar de todo, la pareja ha decidido hacer caso omiso a los comentarios y centrarse en su amor, así como en la música y sus carreras como cantantes de regional mexicano.

Ángela Aguilar celebra su primer mes casada con Christian Nodal

Fue en sus historias de Instagram que Ángela Aguilar compartió un video inédito de su boda con Christian Nodal. La famosa subió un clip en blanco y negro donde se encontraba abrazada de su pareja, durante la fiesta de su matrimonio.

De este modo, la cantante celebró su primer mes casada con Nodal, al mostrarse cantándole al famoso el tema 'Contigo a la Distancia', una romántica canción que habla de amor incondicional. "Un mes, vida mía", agregó como texto.

El público recuerda las declaraciones de Ángela Aguilar sobre el odio, pues en 2023, habló sobre las críticas que recibía en ese entonces en redes sociales: "En el medio en donde estoy, es mucho más fácil vender una noticia que te rompa, a que diga tus logros. Pero ya no más, y se me hace muy divertido y muy honesto poder hablar con ustedes al respecto, ser un poco más honesta, más persona, menos artista, y estar sentada con ustedes como Ángela, diciéndoles que, pues estas cosas me duelen, pero no sería quien soy si no salgo adelante. Y estoy contenta y agradecida, porque hay mucho más amor que odio”, dijo.