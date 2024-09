Ángela Aguilar es demandada por una ex corista por despido injustificado

Para nadie es nuevo que Ángela Aguilar es de las famosos más insoportables y nefastas de la farándula mexicana, pero ahora se dio a conocer que la esposa de Nodal también atenta contra la dignidad de sus trabajadores por ser la nepo baby hija del dueño de la “empresa”, pues se dio a conocer que fue demandada por una de sus ex coristas por haberla despedido injustificadamente.

Esta información la dio a conocer el programa “Todo para la mujer”, al cual Arturo Yahir Caridad, abogado de la ex corista de Ángela Aguilar que decidió permanecer en el anonimato, afirmó que la esposa de Nodal la corrió cuando estaba en su licencia de maternidad.

Además, remarcó que Ángela Aguilar ni siquiera le brindó un seguro médico a su clienta, por lo que ella tuvo que hacerse cargo de los gastos de su embarazo.

La corista deseaba reincorporarse a sus labores para generar dinero y poder costear los gastos que generó su parto, sin embargo, se llevó una gran sorpresa al saber que había sido despedida sin previo aviso y sin justificación alguna.

"Esta persona no tenía ningún tipo de seguro médico por parte de su empleador; es decir, ella tuvo que cubrir sus gastos de parto y por lo menos esperaba que pudiera reincorporarse a sus labores, pero su sorpresa fue que estaba despedida", dijo el abogado Yahir Caridad.

El abogado agregó que Ángela Aguilar enfrentará serios problemas legales, pues se niega a acudir a las citas y las autoridades la han dado por confesa, es decir, que se niega a responder, algo que le podría traer serias consecuencias.

"Angela Aguilar esta confesa; es decir, está en rebeldía. No hay ningún apoderado legal que la represente, no ofreció pruebas, no se presentó a absorber posiciones y tampoco presentó ningún tipo de justificación de por qué no comparecieron. De ahí que el juicio siguió sus etapas y pronto se va a dar una resolución", remarcó.

Finalmente, en defensor de la ex corista reveló que un sujeto se hizo para por el abogado de la cantante para sacarle información, pero fue descubierto enseguida: "Se acercó a mí para solicitar información del expediente, yo se la negué, le sugerí que presentara su carta poder y los más curioso es que, llegó el abogado de Pepe Aguilar y le dijo: "¿a ti quién te envía?".