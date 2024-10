Ángela Aguilar lanza su muñeca de 'La Llorona' y fans la critican por horrible: 'corriente y mal hecha como tú'

Ángela Aguilar acaba de generar una nueva polémica y no por su dudoso matrimonio con Nodal, sino por la mueñca de Día de Muertos que acaba de anunciar, la cual está siendo destrozada por los fans debido a que no se parece a ella y por la calidad de la manufactura, además de que la están atacando por lucrar con las tradiciones mexicanas, cuando ella es gringa con ascendencia argentina.

Ángela Aguilar anunció en redes el lanzamiento de su muñeca “La Llorona”, la cual lanza para celebrar el Día de Muertos y sacarle una lanita a sus fans. Lo hizo con un video en el que se ve a ella usando uno de sus atuendos de Jaripeo hasta los huesos, espectáculo de su padre Pepe que no fue bien recibido por el público, pues la figura tiene la misma vestimenta.

“Angelitxs! Me emociona mucho poder presentarles la nueva edición de mi muñeca ‘La Llorona’ para celebrar y honrar junto a ustedes la tradición del Día de Muertos”, señaló la esposa de Nodal en su mensaje, cuyos comentarios están desactivados.

Actualmente la muñeca de “La Llorona” de Ángela Aguilar está en la preventa y tiene un costo de la módica cantidad de 700 pesos.

Como era de esperarse, la gente no dudó en criticar a Ángela Aguilar por la apropiación cultural que está realizando, siendo ella una ciudadana estadunidense con ascendencia argentina, además de que la muñeca no se parece a ella y se ve que su manufactura es barata y mala calidad.

“Nomms Ángela, ni siquiera se parece a ti”, “se ve que está bien corriente y mal hecha como tú”, "¿Esta muñeca le irá a quitar a Ken a Barbie? Tengo esa duda jaja", “Si no le vas a invertir a maestros de canto que no sean tu papá, mínimo inviértele a la manufactura de tu muñeca”, “¿otra vez la gringa lucrando con una cultura que no es suya?” y “En argentina no se celebra el Día de Muertos y en tu país es el Jalowin, hubieras sacado la muñeca disfrazada de roba maridos”, le dijeron.