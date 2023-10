Ángeles Cruz apuesta por nuevas narrativas

Después de haber tenido éxito con su película Nudo mixteco, la cineasta mexicana Ángeles Cruz regresa con una nueva cinta que ha generado altas expectativas tras proyectarse en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Como parte de la Selección Oficial del Festival de Cine de Morelia (FICM) en su sección de Largometraje Mexicano, Valentina o la serenidad se exhibió y su directora habló en entrevista con La Razón sobre lo que significa para ella esta historia.

“Con todo lo sucedido en el mundo en el 2020 me dio mucho miedo y temí perder a mi familia, además mi padre murió cuando yo tenía nueve años y eso conectó inmediatamente y me motivó a querer hablar del tema desde las infancias y de esta soledad que tenemos con los adultos, quería hablar de cómo no hay una comunicación real acerca de cómo pasar ese momento de la ausencia y empecé a escribir la película, se convirtió en una necesidad de acompañar no sólo a mi niña que había sido huérfana, sino también a otros niños y a otras niñas, comentó.

Valentina o la serenidad aborda el duelo y la pérdida desde la mirada inocente de una niña pequeña de una comunidad originaria que pasa sus días jugando con su mejor amigo. Era fundamental encontrar a la niña correcta para que la protagonizara y al final esta responsabilidad fue para Danae Ahua, quien se apodera de la pantalla

gracias a su gran carisma.

La cineasta también habló sobre la importancia que tiene en su filme que algunos de sus personajes hablen tu’un savi (mixteco). “Habitamos este universo y creo que nuestros territorios deben de manifestarse en todos lados, uno de ellos y que nos ha quedado debiendo es el cine porque no ha abierto ese abanico de posibilidades en la diversidad que somos del país con nuestras lenguas, nuestros territorios sonoros y geográficos, y con nuestros rostros; hemos sido estereotipados y racializados, estamos metidos en cajones muy absurdos y por eso es para mí importante que nuestra película se pueda ver en todos lados para que entiendan parte de nuestra cultura, para mí el idioma es fundamental porque es nuestro lazo con nuestra ancestralidad”, dijo.

“Pusimos al personaje de Valentina que no supiera mixteco porque se está perdiendo el mixteco en nuestra comunidad y también porque creemos que a veces rechazamos lo que nos enseñan los padres y las madres, Valentina entiende que en la pérdida que sufre se va también el idioma que esa persona quería enseñarle”, expresó.

“Con una película uno siempre quiere conectar y lograr comunicar algo al público, creo que ésa es de las cosas más complicadas que tenemos en el cine porque podemos divertir a la gente y podemos hacer llorar a la gente, pero esa conexión que permanece un poquito más es la más com-

plicada”, compartió.

“Estamos tratando de construir una nueva narrativa que hable de las cosas que suceden en nuestra cotidianidad, para mí es importante eso y hablar desde nuestro territorio, compartir y abrir ese abanico porque creo que la diversidad es importante, los temas que nos atañen son importantes”, concluyó.