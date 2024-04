¿Angelique Boyer está embarazada? VIDEO enciende rumores sobre un bebé con Sebastián Rulli

Poco a poco se ha hecho viral un video por el cual el público cree que Angelique Boyer está embarazada y tendrá un hijo con el actor Sebastián Rulli. La actriz reconocida por su papel como Teresa en la novela homónima, podría así tener a su primogénito, si es que el rumor termina por ser cierto, mientras que Rulli tendría su segundo hijo.

Resulta que en una publicación reciente en Instagram, en historias de la platafroma, aparecía Sebastián Rulli junto con Angelique Boyer en su viaje por España. La pareja disfruta de viajar y parece que todo el tiempo está en vuelos y recorriendo lugares nuevos. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el vientre de la actriz, el cual parecía estar un poco abultado y enseguida generó rumores de un posible embarazo.

El VIDEO por el que dicen que Angelique Boyer estaría esperando su primer hijo junto a Sebastián Rulli

En el video, se puede ver un vientre algo abultado, que si bien podría ser consecuencia de muchas cosas, como una simple inflamación o que la artista haya aumentado unos cuantos kilos, hizo pensar al público que se trata del primer embarazo de Angelique Boyer, quien suele lucir una silueta esbelta y sin un gramo de grasa en el estómago, consecuencia de sus buenos hábitos alimentarios y de ejercicio físico.

Angelique Boyer publicó posteriormente una fotografía tomando cerveza, donde si bien algunos aseguran que fue su modo de desmentir los rumores, otros señalan que las fotos podrían haberse tomado tiempo atrás.

Así reaccionan usuarios

Los usuarios de redes sociales se encuentran sorprendidos por la posibilidad de que Angelique Boyer este embarazada, ya que en pasadas ocasiones la pareja aseguró que no tenían interés en convertirse en padres.Otros señalaron que podría tratarse de la panza falsa que se utiliza en las telenovelas para pretender un embarazo, mientras que otros más señalaron que podía ser una simple inflamación.

"Si es verdad hasta yó me alegro, esq son una pareja muy querida", "que tiene que ver que dijieron que no quieren, los tiempos de dios no son los nuestros", "ojala sea verda fruto de su amor" y sería muy bonito" fueron algunos de los comentarios de los seguidores que desean que Sebastián Rulli y Angelique Boyer sean padres, pues son una de las parejas más queridas en el mundo del entretenimiento.