¿Anitta está embarazada? Comparte enigmática FOTO que revelaría que espera un hijo

Anitta publicó una foto en redes sociales que ha hecho que muchos se pregunten si la cantante se encuentra embarazada. La reconocida cantante brasileña sorprendió a sus seguidores con una publicación que despertó muchas dudas entre sus seguidores.

A lo largo de los años, Anitta ha logrado consolidarse como una de las grandes figuras de la música latina gracias a su participación junto a reconocidos artistas del género urbano. Ahora, la cantante habría compartido un detalle de su vida privada.

La también empresaria brasileña ha destacado por su personalidad cálida y carismática, además de ser coqueta pero mantener su soltería, pues no ha revelado hasta el momento que se encuentre en una relación formal hasta ahora.

Anitta publica foto ¿embarazada?

A través de su cuenta de Instagram, Anitta realizó una publicación que generó sorpresa y consternación entre sus seguidores, pues se trata de una foto en la que la artista luce una extraña máscara y sostiene el cable de un teléfono.

Luciéndo lencería básica negra, la artista presume un estomago que revelaría un embarazo en etapas avanzadas o incluso, a punto de terminar, pues podemos ver una barriga bastante amplia que dobla el tamaño al abdomen de la artista.

"Estaba destinado a mantenerse en secreto", escribió la brasileña en portugués, haciendo que crecieran las sospechas de que la artista estaría esperando un bebé, aunque sus seguidores tomaron la publicación como algo completamente diferente.

¿Anitta está embarazada?

A pesar de que en la foto, la artista parece sí estar embarazada, esto es improbable, pues en sus recientes apariciones, la artista sigue luciendo ajustados atuendos y en ningún momento se le captó con el vientre abultado o alguna otra señal de embarazo.

The Weeknd reaccionó a la publicación con un "¡Dios mío, felicidades!", lo que ha hecho que varios fanáticos señalen que podría tratarse de una estrategia de marketing para promocionar una próxima colaboración entre los artistas.

Se sabe que los cantantes trabajaron juntos en la canción 'São Paulo', la cual no ha sido lanzada de manera oficial, pero ya fue interpretada en vivo cuando The Weeknd acudió a Brasil. Por este motivo, señalan que Anitta no está embarazada, pero que pronto llegará su nueva canción.