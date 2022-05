Anna of the North bendice a México con su electropop íntimo

Anna of the North visita México por primera vez como parte del line-up del festival Corona Capital Guadalajara, en el cual se presenta este domingo junto a Kings ofLeon, The Hives y Digitalism, entre otros. La artista originaria de Noruega ofrecerá un espectáculo repleto de sonidos íntimos, producto de un electropop muy personal.

En entrevista con La Razón, Anna of the North compartió sus ansias de actuar por primera vez en el país, del cual desea aprender de su cultura; asimismo, detalló que presentará “Meteorite” su más reciente sencillo, el cual formará parte de su tercer álbum de estudio. Se trata de una colaboración con el estadounidense Gus Dapperton, que habla acerca de las conexiones existentes entre las personas y su impacto en la vida.

¿Qué expectativas tienes de México? Realmente no sé qué esperar, nunca he estado acá, pero estoy muy emocionada. Creo que será muy divetido y supongo que tengo al menos un par de fans en México, los cuales espero que estén en el Corona. En serio, todo mi equipo y yo estamos ansiosos… tener la posibilidad de ir de Noruega a México a tocar es simplemente sensacional.

¿Qué te atrae de la cultura mexicana? Voy a sonar genérica, pero me encanta la comida y, por supuesto, amo el tequila. Necesito tener a alguien que me enseñe lo que es la cultura mexicana. Me encanta Frida Kahlo, ella es genial, hace poco vi un documental acerca de ella. En Noruega tenemos a Munch (autor de El grito), es como nuestro artista; su historia y vida son muy complicadas y la manera en la que hizo arte es inspiradora; y en México tienen a Frida: son de cierta manera paralelos y ella era una mujer hermosa, por eso ocupo ir a al museo de la Casa Azul.

Acabas de lanzar “Meteorite”, ¿cómo fue crear la canción con Gus Dapperton? Estoy muy asustada, porque es la primera canción de mi tercer disco, y desde que lancé el primero, el mundo es un lugar muy distinto por TikTok y los algoritmos… pese a ello estoy feliz de poder hacer lo que me gusta y la manera en la que la gente explora mi mundo conmigo.

Trabajar con Gus fue genial, él tiene la mente muy abierta, me decía: “tú se tú”. El proceso se sintió muy natural y el disco ha sido más complicado en el sentido de trabajar con la gente, por lo que estoy muy feliz de lo que logramos aterrizar. Originalmente la canción era de Gus, él la escribió, pero luego me la mandó y me dijo que si le quería hacer algo. Luché un poco para encontrar mi lugar en ella, pero cuando por fin lo logré vi que el resultado fue sorprendente.

¿De qué trata la canción? “Meteorite” es una canción acerca de la distancia y siempre estar conectados, aunque miles de kilómetros nos separen… es justo como tú y yo ahorita. Es sobre distancia, energía y que todos juntos sosmos uno mismo; puede que tú estás en México y yo en Noruega, pero aún así estamos conectados.

¿Qué puede esperar tu público de tu tercer disco? Estoy muy emocionada y espero poder lanzarlo este año. Tuve una visión acerca de escribir un álbum que fusionara a los dos anteriores: Lovers es más synthwave y Dream Girl es más orgánico, por lo que quise fundir esos dos mundos y creo que lo he logrado hacer de una manera muy linda. Espero que la gente vibre con él… creo que nunca había estado tan emocionada, porque además este disco es mi historia… es mi vida… no sé si después pueda hacer algo mejor (risas).

El dato: Su canción “Lovers”, del disco del mismo nombre, formó parte de la banda sonora de la película de Netflix A todos los chicos de los que me enamoré, estrenada en 2018.

¿La pandemia influyó en cómo hiciste el disco? Sí, influyó en la manera en cómo escribí la música, en cómo conocía a personas, y cuando las cosas comenzaron a abrir de nuevo me sentí muy inspirada, pues con el confinamiento sentía que estaba cargando una gran mochila en la espalda, con la reapertura esa sensación comenzó a disminuir poco a poco. El simple hecho de poder tocar en vivo de nuevo y viajar fue duro, pero gratificante. Necesitas entradas para tener salidas y de eso es lo que habla este disco… de ese tiempo para procesar quien soy.

¿Qué te inspira al hacer música? Realmente son las cosas ordinarias de la vida diaria: mis amigos, el lugar donde vivo y la gente que lo rodea… la vida misma es mi inspiración. Mi música siempre ha sido muy personal y trata sobre de lo que soy yo como individuo. Puedo escribir una canción en media hora y tras eso voy al baño y me alisto para el día, y cuando a vuelvo revisarla ya no la entiendo, porque ya pasó el momento en el que la concebí. Creo que esto es algo que intento capturar en el álbum: el terminar ese momento que nunca voy a revivir… quizá esté romantizando las cosas un poco, pero definitivamente es algo muy personal, pues todo sale de mi y de mi corazón, por lo que espero que las personas logren conectar con ello.

¿Crees que algo de lo que vivas en México te inspire a crear una canción? Obvio, cuando pise México el país se convertirá en parte de mi vida, y definitivamente va a haber música inspirada en mis experiencias aquí.

