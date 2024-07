Anuel AA habla de su presentación en La Velada del Año 4, culpa a Ibai Llanos por su extraña voz

Este sábado, se llevó a cabo La Velada del Año 4, uno de los eventos de streaming más importantes para la comunidad hispana, en el cual podemos ver a varios influencers enfrentarse entre sí, en una serie de peleas de box después de entrenar por un par de meses está complicada disciplina.

Además de los enfrentamientos de streamers como El Mariana, Alana y Ama Blitz, La Velada del Año 4 también contó con una serie de presentaciones de importantes artistas de renombre mundial. En ese sentido, pudimos escuchar las voces de artistas como Julieta Venegas, David Bisbal, Paulo Londra, Young Miko y Anuel AA, aunque este último género molestia entre el público al aparecer más de una hora tarde en el escenario.

La audiencia no pudo evitar comparar la participación de Anuel AA con la de Feid el año pasado, la cual destacó por recibir los aplausos de la audiencia. Como es su costumbre, el ex de Karol G reaccionó a las impresiones del público, aunque ahora no hizo referencia al cantante colombiano.

Anuel habla de lo sucedido en La Velada del Año 4

Emmanuel Gazmey Santiago, nombre real de Anuel AA, realizó una transmisión en vivo en la cual habló de lo sucedido en La Velada del Año 4, en donde el público se molestó con él después de que tardará más de una hora en presentarse.

El artista asegura que él llegó a tiempo para dar su show; sin embargo, Nicky Jam, canceló su presentación de último momento, motivo por el cual tuvieron que adelantar el horario en el que el intérprete de "Secreto" se presentaría.

"No me dejaron treparme con mi DJ ni con nadie", agregó el famoso, al señalar que no contaba con su equipo de trabajo completo. Además, destaca que la calidad del sonido en el directo realizado por Twitch no era fiel a lo que sucedió en el estadio San Bernabéu en España, algo que ya han confirmado varios videos grabados por la audiencia.

¿Fue culpa de Ibai Llanos?

Anuel AA se lanzó en contra de Ibai Llanos, quién es el organizador de este evento de boxeo entre streamers, al asegurar que él fue responsable de que su voz sonara completamente diferente a como lo hacía en vivo.

"Tenían planeado ponerme la vocecita zángana esa que me pusieron", señaló, sobre los organizadores del evento. Cabe destacar que esta no es la primera vez que La Velada del Año tiene complicaciones al momento de su realización, pues parece ser que cada año hay algunos defectos tanto en los micrófonos como en la transmisión del evento.

Por su parte, Anuel AA aseguró que en el futuro hará más declaraciones sobre lo sucedido durante su presentación en La Velada del Año 4, un show que dejó al artista bastante insatisfecho, como lo mostró al lanzarse en contra de Ibai al culparlo de modificar su voz, quien por su parte, ha pedido perdón a su audiencia por la desastrosa presentación del boricua.