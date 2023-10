Anya Taylor-Joy se casa en un histórico palacio en Venecia; ¿Quién es su esposo?

La actriz estadounidense Anya Taylor-Joy se casó con el músico Malcolm McRae el pasado fin de semana en un imponente palacio en Venecia. A la ceremonia y la fiesta estuvieron invitados grandes personajes del mundo del espectáculo con elegantes atuendos.

La actriz protagonista de cintas como The Witch o Split lució un espectacular vestido que impactó a propios y extraños, pues no era para nada convencional. El atuendo fue diseñado por Dior con tonos naturales y pájaros bordados en diversas partes, con capas de tul y terciopelo.

Por su parte, el novio portó un elegante traje de terciopelo negro que, de acuerdo con algunas imágenes filtradas de la boda, también fue diseñado por la prestigiada firma de moda francesa. Fue en el histórico Palazzo Pisani Moretta en donde contrajeron matrimonio y de ahí, amigos y familiares se y trasladaron al lugar de la fiesta.

En la exclusiva reunión estuvieron presentes personalidades de la talla de Cara Delevinge y Julia Graner, así como Miles Teller, Nicolas Hoult y Evan Ross, todos luciendo impecables ante el memorable suceso.

La pareja de conoció en 2021, durante el estreno de Gambito de Dama, serie de Netflix protagonizada por la actriz. El músico quedó flechado por la belleza de Taylor-Joy y escribió una canción inspirado en ella que publicó en su cuenta de Instagram.

Malcolm habló abiertamente de estar locamente enamorado de Anna poco después de conocerse, admitiendo en Instagram en marzo de 2022 sobre su canción Really Want to See You Again: "Escribí esta canción para Anya dos días después de conocerla."

Ese mismo mes, Anna también se sinceró sobre su relación con British Vogue: "Por fin he encontrado a alguien que se sentará felizmente en silencio conmigo a leer. Básicamente tenemos 80 años y 7 al mismo tiempo, y funciona muy bien", dijo la actriz.

¿Quién es Malcolm McRae?

Malcolm McRae, de 28 años, es un actor y músico talentoso. Aunque ha tenido papeles secundarios en películas, su verdadera pasión reside en la música. Toca la guitarra y el piano y ha demostrado su amor por géneros musicales como el pop, el folk y el rock a través de su banda llamada “More”, donde colabora con Kane Ritchotte.

