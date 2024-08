Apio Quijano asegura que Ricardo Peralta no sabe de moda por sus extravagantes atuendos: 'Se humilla' | VIDEO

Apio Quijano habló sobre la forma de vestir de Ricardo Peralta y aseguró que el influencer no tiene idea de la moda. Sin intenciones de ofender y con la amabilidad que ha mostrado desde que estaba en La Casa de los Famosos México 2, el cantante dejó en claro los motivos por los que señala al creador de contenido de 'no saber de moda'.

No es un secreto que durante su estadía en La Casa de los Famosos México, Apio destacó por su gran estilo y la etiqueta que tiene sobre su comportamiento. Por ese motivo, el público no ha dejado de hacerle a la celebridad una serie de cuestionamientos sobre sus opiniones de la segunda temporada.

Para responder a las inquietudes, el famoso crea directos de ves en cuando, donde habla de las situaciones que le cuestionen. Por ese motivo, ahora comentó sobre Ricardo Peralta y su infame estilo, el cual ha sido sumamente criticado por el público en redes sociales.

Post de apreciación de los outfits culerisimos de Ricardo Peralta.



Y si Ricardo, te lo dice una mujer que lleva casada 5 años con otra mujer, esto es sobre tu ropa, te vistes bien culero#LaCasaDeLosFamososMx #LCDFMX2 #LCDLFMX pic.twitter.com/cA2a862z4w — ◤Lana (@Torres32033) August 19, 2024

te puede interesar ¿Arrepentido? Ricardo Peralta le ruega a Karime para entrar a Mar tras visita de su novio

Peralta entró en polémica recientemente cuando quiso señalar a Arath de la Torre por homofóbico tras un comentario en el que bromeaba sobre su vestimenta. Ante ello, el público reaccionó al señalar que el conductor no fue intolerante y a señalar que simplemente, Ricardo no se viste bien.

Apio Quijano explica porqué Ricardo Peralta no viste bien

Fue durante uno de sus directos sobre La Casa de los Famosos México 2 que Apio Quijano se pronunció sobre el estilo de Ricardo Peralta. "Creo que es una persona que quiere ser muy estrafalaria, demostrar mucho con su imagen y su ropa, pero creo que no tiene mucho un concepto de moda", sentenció.

Posterior a ello, explicó que lo primero que debe hacer una persona para entender los conceptos de moda y vestimenta es conocerse a uno mismo. En ese aspecto, entra no solo conocer la propia complexión física, para "no ponerte una botarga y salir".

"Si tanto le gusta, necesita estudiarse [...] la idea de la ropa es que tu crezcas, digas, tengas presencia, algo que decir y que te de esa presencia y fuerza al salir a la calle", explicó, antes de señalar que "está llamando la atención con algo que no le favorece".

En ese sentido, Apio comentó, "nada le favorece, entonces en lugar de generar una presencia, algo que se convierta en aspiracional, se convierte en una broma y el mismo se ridiculiza", explica. Aclaró que su intención no es aclarar al influencer, sino dar una percepción según lo que conoce.

"Este chavo no tiene idea de la moda... Se ve que le gusta hablar por medio de la ropa, pero no se conoce", contó, al señalar que desconoce su físico y que más allá del costo de las prendas o el estilo, el creador de contenido no toma en cuenta su cuerpo para vestirse.

"Apio sí se vestía bonito y elegante", "es que Ricardo si se ve super económico", "Apio acabó con Ricardo sutilmente" y "lo peor es que tiene un stylist", son algunos de los comentarios tras las declaraciones del cantante, las cuales han sido muy bien aceptadas por el público, pues a la mayoría no le gusta cómo se viste Ricardo Peralta en La Casa de los Famosos México 2.