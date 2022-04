Arap Bethke se lanza a la aventura en Guanajuato

Imagina salir de viaje a un lugar desconocido y no tener idea de lo que llevas en tu mochila. A esto se enfrentó el actor Arap Bethke en ¿Y tú, tú qué vas a hacer?, un travel show de 13 capítulos, en los que pasa por diversos retos mientras recorre 22 municipios del estado de Guanajuato.

Rafael Gutiérrez Madrigal, director y guionista de la serie, pensó que una manera de diferenciarse de otras producciones parecidas era que en el programa la mochila de Bethke fuera otro personaje más.

“Si me están dando la oportunidad de hacer una serie de corte docu-reality, ¿cómo le hago para ser diferente de todas las demás? Porque ya existen muchas de viajeros, muchas de mochila al hombro, pero una en particular en la que el viajero no controle su mochila, no existía”, explicó a La Razón el realizador de la nueva producción de TV4 y la Secretaría de Turismo de Guanajuato.

Gutiérrez Madrigal detalló que trataron de retratar las situaciones que pasaba Bethke de la manera más natural posible. “Pensamos: ‘A ver cómo le va a Arap, a ver si se enchila o no con ese platillo, a ver si caza o no algo a la hora de irse con una red a una laguna, a ver si puede atrapar o no una rata de campo para preparar un caldo’, porque no podíamos fingir que ya teníamos aquí la ratita muerta, ¡no!, es un ejercicio de docu-reality”, aseguró.

Es un programa de viajes, pero tiene algo diferente en cuanto a que ponían cosas en mi mochila que yo no sabía que iba a haber. Era una dinámica muy interesante, había cosas que no estaban escritas, que empezaban a suceder en el momento

Enfrentarse a este tipo de experiencias para el también actor de Buscando a Frida y La copiloto no fue sencillo. “Es un programa de viajes, pero tiene algo diferente en cuanto a que ponían cosas en mi mochila que no sabía que iba a haber. Entonces, cuando no sabes qué hay y de repente tienes que cumplir un reto, y en tu mochila están las pistas para cumplir ese reto, era una dinámica muy interesante, porque había muchas cosas que no estaban escritas, que empezaban a suceder en el momento y que tenías que resolver”.

Entre los lugares que Arap visita durante la serie están: San Miguel de Allende, Mineral de Pozos, Celaya, Tierra Blanca, Salvatierra, León, Valle Santiago, Uriangato, Ocampo, Salamanca, Irapuato, Silao y la capital de Guanajuato, entre otros. Cada capítulo consta de 26 minutos y, según Gutiérrez Madrigal, cumplir con este reto fue una labor titánica, el programa fue grabado en tan sólo 28 días.

El histrión señaló que el principal objetivo de la serie es que los turistas se interesen en acudir a alguno de los destinos que visitó. “Es una invitación a todos a que le demos ese valor a México, que nos demos cuenta de que nuestro país tiene lugares increíbles, aquí tenemos todo”.

Dijo estar contento por ser parte del proyecto y confesó que siempre disfruta de conocer nuevos lugares. “Estoy muy agradecido de poder hacer un programa así, de recorrer México de una forma tan puntual, pero también tan sorpresiva. Siempre me ha gustado viajar, siempre me ha gustado recorrer México y aventarme a lo inexplorado, y ésta fue una oportunidad de decir: ‘¡Vámonos!, ponte una mochila, vamos a ver qué encontramos’, y explorar un lugar que yo sabía que existía, pero no conocía realmente”.

La serie se transmitirá por TV4 a partir del próximo 28 de abril, todos los jueves a las 21:30 horas hasta el 21 de julio, con repeticiones los sábados a las 14:00 horas y los domingos a las 18:00 horas. También se publicará en YouTube y en las redes sociales de la Secretaría de Turismo de Guanajuato.