Arcángel en México: Fechas de sus conciertos y precio de los boletos para SE+M Tour

Arcángel anunció su regreso a México de la mano de Ocesa para presentar en el país su más reciente gira mundial, SE+M Tour. Ya sabemos cuáles son las fechas, sedes del país, el día de la preventa y cuándo será la venta general de los boletos para ver al reguetonero estadounidense que no se detiene a pesar de los años.

No cabe duda que Arcángel es una de las figuras más importantes del género urbano, puesto que fue uno de los artistas que inició con el movimiento del reggaetón y en definitiva, está en la memoria de miles de fanáticos. Si tú eres uno de ellos no te puedes perder al artista interpretando éxitos como "La Ocasión" o "Mi Fanática", que formarán parte de la nueva gira del rapero, la cual llegará el próximo mes de mayo a México. Te compartimos todo lo que debes saber para no perderte el legendario evento:

Fechas del SE+M Tour en México

Para el 2024 Arcángel ha anunciado siete fechas alrededor de la República Mexicana; en definitiva un gran gesto para la audiencia que no vive en los tres estados que son los que generalmente tienen la mayor cantidad de conciertos en el año; en este sentido a Monterrey, Guadalajara y CDMX se le agregan ciudades como Mérida, León, Puebla y Tijuana. Las fechas por Estado son:

Mérida: Foro GNP el 9 de mayo

León: el 11 de mayo

Puebla: Auditorio GNP el 12 de mayo

Tijuana: Plaza de Toros el 16 de mayo

Monterrey: Auditorio Citibanamex el 17 de mayo

Guadalajara: Arena VFG el 18 de mayo

Ciudad de México: Palacio de los Deportes el 21 de mayo

Preventa y venta del SE+M Tour de Arcángel en México

La preventa citibanamex estará disponible de manera exclusiva para tarjetahabientes del banco antes mencionado el próximo 22 de febrero a las 11:00 horas a través de la plataforma oficial de Ticketmaster; cabe destacar que este beneficio es exclusivamente para los titulares de las tarjetas.

La venta general para el concierto llevará a cabo un día después de la preventa, el 23 de febrero. Las bolsas estarán disponibles a través del sistema de boletaje en línea y en las taquillas de los recintos antes mencionados. La venta de boletos para Arcángel en Mérida, León, Puebla y Tijuana será a través de eticket.com, mientras que para Guadalajara, Monterey y Ciudad de México será por Ticketmaster.

Precios de los boletos del SE+M Tour de Arcángel en México

Si bien los precios pueden variar dependiendo de el foro al cual se presentará Arcángel, los mismos se encuentran en mínimo 600 pesos y la máxima no supera los 2 mil 500 pesos; sin embargo cabe recordar que estos precios pueden no tener aún el cargo por servicio de la boletera.