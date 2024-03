Ariana Grande se divorcia oficialmente de Dalton Gomez; esto deberá pagarle la cantante a su ex

Ariana Grande ha finalizado el trámite de divorcio con Dalton Gomez, de quien se habría separado desde el año pasado tras dos años de matrimonio. La noticia de su rompimiento sorprendió, puesto que llegó de la mano con la nueva relación de la cantante con Ethan Slater, quien es uno de sus compañeros en Wicked. Sin embargo, hoy termina el drama amorosa de la artista, puesto que el Tribunal Superior de Los Ángeles hizo oficial la disolución de matrimonio, de acuerdo con Associated Press.

La orden del juez acaba de entrar en vigor; sin embargo, cabe destacar que Ariana Grande y Dalton Gomez resolvieron su separación matrimonial desde octubre del 2023, pero debían esperar seis meses para que el divorcio fuera efectivo. Por supuesto, el divorcio trajo sus consecuencias y entre ellas, los usuarios se preguntaban si la intérprete de "Break Free" tendría que pagar alguna especie de compensación económica sobre su ex pareja.

De acuerdo con Billboard, Ariana Grande y Dalton Gomez oficialmente han finalizado su divorcio, la causa de la separación siendo por "motivos irreconciliables".



Acuerdos del divorcio:

— Ariana realizará un pago único de $1.25 millones de dólares a Dalton.

¿Cuánto deberá pagar Ariana Grande por el divorcio con Dalton Gómez?

Ariana Grande deberá hacer un pago único de 1.25 millones de dólares al corredor de bienes raíces, por lo cual no debera incluir pensión alimenticia. Asimismo, la joven deberá darle a Dalton Gomez la mitad de las ganancias de la venta de su casa en Los Ángeles y pagará hasta 25 mil dólares por los honorarios de su abogado, esto gracias a un acuerdo prenupcial que firmaron.

¿Ariana Grande dedicó una canción a Dalton Gomez?

Muchos usuarios aseguran que Ariana Grande dedicó el tema "we can´t be friends" a Dalton Gomez. Se trata de una canción cuyo video musical está basado en Eternal Sunshine of the Spotless Mind, una película que habla de una pareja que borra las memorias del otro tras separarse. El nuevo álbum de la artista esta basado en esta trama y no han faltado quienes aseguran que la famosa habló de su relación en la misma, aunque señalan que la artista no puede hacer referencia al vendedor de bienes raices.