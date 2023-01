AriGameplays usa impresionante vestido transparente con piedras en los premios ESLAND 2023 (FOTOS)

La streamer AriGameplays asistió a los premios ESLAND 2023 y fue la presentadora de la alfombra azul, en donde sorprendió con su atractivo y diminuto atuendo.

AriGameplays usó un minivestido negro transparente que destacaba por tener detalles de pedrería.

La streamer complementó su look con unos zapatos de plataforma negros y un cabello recogido con un fleco rubio que destacaba sobre el color de su pelo castaño claro.

Ari Gameplays en los Esland que se llevan acabo el día de hoy en el Auditorio Nacional pic.twitter.com/7CLkEiVq9H — Indie 505 (@Indie5051) January 29, 2023

Sin embargo, AriGameplays no solo se llevó la tarde en los premios ESLAND 2023 por su atuendo, sino porque lloró durante el discurso de su esposo Juan Sebastián Guarnizo, quien fue uno de los ganadores en los galardones.

AriGameplays publicó un mensaje en redes sociales en el que aplaudió a todos los nominados de los premios, en especial a su esposo.

“La cara de felicidad de una mujer que tiene un esposo, amigos y familia chingona. Estoy muy orgullosa de cada una de las personas que estuvo nominada, felicitaciones a todos”, escribió la streamer.

La cara de felicidad de una mujer que tiene un esposo, amigos y familia chingona. Estoy muy orgullosa de cada una de las personas que estuvo nominada, felicitaciones a todos 💗



Muchas gracias también @PremiosESLAND por darme la oportunidad de presentar la alfombra azul. 💙 pic.twitter.com/7McixtwGg9 — Ari Gameplays 💗 (@arigameplays) January 30, 2023

AriGameplays responde a críticas por su vestuario

Por otra parte, hubo usuarios que criticaron la forma de vestir de AriGameplays, acusándola que enseñó mucho durante los premios ESLAND, sin embargo, la streamer no dudó en responderles con un contundente mensaje.

“Llevo 8 años aguantando a gente que me critica mi forma de vestir, algo que no le hace daño a nadie. Ni mis ex novios me lograron hacer mi forma de cambiar, no lo va a hacer gente que ni conozco”, señaló la influencer.