Arrestan a presunto acosador de Emma Watson en la Universidad de Oxford

Emma Watson es una de las actrices más queridas, no solo por su talento, sino por su gran intelecto y su belleza; sin embargo, a veces los fanáticos van demasiado lejos por su deseo de conocer a las personas que han marcado su vida, como sucedió recientemente con un hombre que fue arrestado por acosar a la artista.

Actualmente, Emma Watson estudia en la Universidad de Oxoford y vive una vida tranquila, de la cual no comparte demasiado en redes sociales, pues hace varios años que ya no forma parte del mundo del entretenimiento, aunque nunca se sabe en qué momento podría regresar, si lo deseara.

¿Qué hace Emma Watson actualmente?

La actriz de Harry Potter decidió alejarse por un tiempo de la actuación, pues aunque ha participado en un par de películas como La Bella y la Bestia de Disney o la versión más reciente de Mujercitas, la mujer ha decidido cultivarse y estudiar una maestría en escritura creativa, alejada del ojo público.

Emma Watson, en una foto de archivo. Especial

Fue el año pasado que la famosa sacó a la luz que se daría un tiempo fuera del mundo del cine: "He estado sembrando muchas semillas en los últimos cuatro o cinco años", comentó a Vogue en una entrevista donde reflexionaba sobre su carrera artística.

¿Quién es el acosador de Emma Watson y qué hizo?

El pasado 26 de junio, Chad Michael Busto, un hombre de 44 años, fue arrestado tras ser denunciado por varias personas, ya que el sujeto había realizado una serie de preguntas sobre la actriz británica. De este modo, Busto fue detenido bajo sospecha de acoso, antes de se liberado bajo investigación.

De acuerdo con lo que el indivifuo decalró para The Sun, llegó al Reino Unidos con un saco de dormir y 800 libras. Su intención era visitar el departamento de inglés de la Universidad de Oxford y así "conectar" con Emma Watson. Mientras llegaba el momento, Busto dormía en una iglesia.

La actriz Emma Watson. Foto: Reuters.

"Me están deteniendo ilegalmente y no tengo idea de cuándo me podrán ir. La policía tiene mis pertenencias. Estoy huyendo, hay un peligro para mi vida", dijo en la entrevista.

Asimismo, indicó que sus acciones fueron "sacadas de contexto" y agregó que trataba de llamar la atención de Emma Watson. Asimismo, se declaró inocente de los cargos de allanamiento de morada y alteración del orden público y fue liberado sin fianza.