La Arriera, un despertar sexual transgresor

Con un retrato intimista y sutil sobre el paso de niña a mujer, La Arriera cuenta la historia de Emilia (Andrea Aldana), una joven que desea explorar más allá de los márgenes de la vida ranchera que la empuja a encubrir su identidad y quien vive en silencio su despertar sexual, estando en una casa sumergida en los valores tradicionales del México posrevolucionario de 1930. Esta cinta con temática LGBT muestra un viaje que lleva a su protagonista a descubrirse y aceptarse a sí misma, mientras enfrenta peligros y dificultades cabalgando por la Sierra Madre con valentía.

En entrevista para La Razón, en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, la directora Isabel Cristina Fregoso habló de su película, sobre cómo surgió su historia y la importancia de contarla.

“Viene del origen de mi familia que es de rancho originalmente y de mi abuelo que era arriero. En el campo se vive el patriarcado de manera muy fuerte y esta cultura machista de la que venimos todos se intensifica en las familias rancheras, aunque dentro de eso siempre ha habido personajes rebeldes, mujeres revolucionarias, y es ahí donde yo me quería enfocar porque el tipo de cine que me gusta hacer tiene que ver con la resistencia, la rebeldía, y estos personajes que se dicen que sí pueden y luchan por sus ideales”, expresó.

Compartió que la vida en el campo siempre le ha llamado la atención, pero se enfocó en investigar el rol de las mujeres y cómo en algunos pueblos estaban transgrediendo patrones.

Quería contar la historia de un personaje femenino que fuera transgresor y mostrar el momento en el que la sexualidad llega en la adolescencia con todo un arcoíris de posibilidades

Isabel Cristina Fregoso, Directora

“Yo tenía una inquietud por hablar de lo que no se habla y de poner la mirada donde no la ponemos normalmente, quería hablar de la experiencia del paso de ser niña a ser mujer con todas las decisiones que una tiene que tomar en ese momento y con todas las resistencias que una tiene que poner; es intimista hasta cierto punto porque habla de cosas que no decimos, pero que ahí están, y muestra lo difícil que es cuando nos quieran meter en un molde”, señaló.

Isabel Cristina Fregoso también se propuso abordar aquellas historias que están fuera de los estereotipos machistas y se sitúan en las disidencias.

“También me gusta mucho hablar de la disidencia, de las personas que no están dentro del molde establecido por la cultura machista, a la cual yo hago una crítica en la película; quería contar la historia de un personaje femenino que fuera transgresor y mostrar el momento en el que la sexualidad llega en la adolescencia con todo un arcoíris de posibilidades”, finalizó la cineasta.

La propuesta de La Arriera es que los espectadores podamos ver una película sobre nuestras ancestras para conocer la voz de esas mujeres, porque es algo que no está en los libros de historia y no está planteado en ningún lado. Esta producción hace un homenaje a las mujeres del pasado, su sufrimiento y las cosas que seguramente tuvieron que enfrentar, es para aquellas que no tuvieron más opción que guardar sus historias y ocultar su verdadera identidad.