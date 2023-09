Aseguran que Frida Sofía estuvo en estado inconveniente en un foro de tv; esto respondió ella

Frida Sofía sigue en el ojo del huracán, pero en esta ocasión la polémica no tiene que ver con la controversial relación que tiene con su madre, Alejandra Guzmán, ni con las acusaciones en contra de su abuelo, Enrique Guzmán, sino con problemas de adicción.

De acuerdo con el programa Chisme No Like, la hija de la rockera habría firmado un contrato para participar en el reality show "Mira quién baila", de la cadena Univisión. Sin embargo, se rumora que la joven habría llegado intoxicada al foro del programa conducido por Javier Poza.

Se decía que la hija de Alejandra Guzmán habría estado en su camerino en estado inconveniente y que equipo de producción del programa en el que participa intentó sacarla, sin éxito.

Luego de varios intentos, la producción se vio obligada a abrir la puerta de si camerino y fue cuando la encontraron muy mal, señaló el medio de comunicación por internet.

La hija de Alejandra Guzmán no tardó en responder a los rumores y posteó una imagen y en el pie de foto la frase: "En estado inconveniente", y algunos emojis burlándose de quienes dieron a conocer esta noticia.

Asimismo, publicó un mensaje con una poderosa leyenda: "No es por rencorosa, pero hay personas que no quiera volver a ver en mi vida de ninguna manera, deseo que les vaya bien de todo corazón, pero lejos de mí".

Alejandra Guzmán afirma que Frida Sofía le pegaba

Este rumor surge en medio de las declaraciones que emitió Alejandra Guzmán en el programa Ventaneando, en donde aseguró que su hija la golpeó. La rockera habló para promocionar su canción “Milagros”, con la cual busca sanar su herida de su separación con Frida Sofía.

“Es un intento de recuperación para mí porque no me había atrevido a tocar la herida, a abrir la herida y a que sangrara y a poder poner en palabras tanto dolor, tanto silencio porque yo no había hablado del tema más que con mi psicólogo. Es una gran catarsis positiva, llena de amor”, dijo.

La cantante aseguró que por un padecimiento de Frida Sofía, en varias ocasiones la golpeó: "Sí (me golpeó) hubo varias. Había una persona que es Alejandra Covarrubias, que fue mi asistente hace mucho tiempo y ella fue la que se encargó de sacarme de la casa porque no podíamos controlarla", lamentó.

DGC