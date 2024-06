Aseguran que Kalimba enfrentará nueva demanda, ahora por pensión alimenticia

Kalimba fue vinculado a proceso por presunto abuso sexual agravado el pasado abril en contra de la cantante Melissa Galindo. Si bien el famoso se encuentra en la etapa de investigación complementaria y espera en libertad la continuación del juicio, ahora podría enfrentar una nueva demanda.

Demandarían a Kalimba por pensión alimenticia

Una fuente cercana al caso, reveló a TVyNovelas que la publicicsta Athenas Escudero habría interpuesto una demanda el pasado 7 de mayo porque el cantante se ha negado en más de una ocasión en darle dinero para la manutención de su hijo de siete años.

Al parecer, Athenas habría intentado llegar a un acuerdo personal con el artista, quien le respondio con negativa y ausencia, por lo que ha lelegido de una vez por todas, tomar medidas legales para recibir la pensión que ayudará a que el pequeño tenga una mejor calidad de vida.

“Él es a conventillo y se ha negado a darle dinero para el niño, incluso para la colegiatura (…) Lo único que quiere es que él no siga violentándola a ella y a su hijo económica y emocionalmente. Él deposita siempre porque no es tonto y porque ya tiene una demanda previa de pensión alimenticia on su hija, él no va a dejar de dar porque sabe perfectamente que se puede ir a la cárcel, entonces siempre ha dado, pero es muy poco, y lo que ella demanda es lo justo”, detalló la fuente.

¿Kalimba es un padre irresponsable?

Cabe destacar que no es la primera vez que acusan a Kalimba por no cumplir con sus responsabilidades como padre, al no pagar la manutención a los pequeños. Fue en 2009 cuando la madre de su primera hija inició con un proceso legal por incumplimiento por pensión alimentaria.

A pesar de ello, Kalimba asegura que sus hijos son lo más importante para él, como reveló a Caras en 2017: “Llegó a mi vida a seguir ensanchando mi corazón. Ver cada segundo de su llegada fue una absoluta bendición. Yo le corté el cordón umbilical [...] Ahora tengo dos amores de mi vida” señalaba respecto a sus dos hijos.

Cabe destacar que hasta el momento no se ha confirmado que exista una demanda por pensión alimenticia a Kalimba de parte de Athenas Escudero, madre de su segundo hijo, aunque de ser así, se suma a la lista de problemas que atraviesa el famoso en la corte actualmente.