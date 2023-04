VIDEOS | Así se vivió el concierto de Rosalía en el Zócalo; duró una hora

Rosalía puso al Zócalo muy motomami con un concierto que aunque breve, de una hora, dejó satisfechos a sus miles de fans que abarrotaron la explanada, pues rindió homenaje a México cantando "La llorona", prometiendo que seguirá aprendiendo a preparar aguachile y expresando lo bella que es la capital del país, ante 160 mil personas.

El sonido de una motocicleta fue el anuncio del inicio del concierto a las 20:24 horas, Rosalía apareció en el escenario al centro rodeada de sus bailarines, portando un casco, el cual se quitó para cantar su éxito "Saoko", que fue coreado por sus fans sobre todo en la frase: "¿Chica qué dices?".

"Buenas noches México, ¿están ready?" fueron las palabras de bienvenida al show y el preámbulo para cantar "Bizcochito", en la que no faltó el emblemático gesto de la compositora mascando chicle.

Después vino "La Fama" tema que emocionó tanto que enseguida Rosalía recibió una lluvia de peluches Dr. Simi que fue tomando uno a uno.

"México, mira que está plaza ya era bonita, pero con todos vosotros aquí me acabo de enamorar, porque realmente está ciudad es hermosa, estoy muy contenta de estar aquí. Me siento realmente muy agradecida", expresó muy emocionada y le cayó otro Dr. Simi que levantó y dijo que se lo llevaba para sumar su colección.

"Esta noche es para celebrar, para gozar", dijo y siguiendo ese espíritu cantó "Bulerías", en la que trajo una dosis de flamenco y cautivó con la potencia de su voz. Entre el público no faltaron las manos arriba y las palmas para acompañarla.

Con "Linda" Rosalía provocó los gritos de euforia de sus fans y la cantante derrochó sensualidad.

Después siguió la canción que le dedicó a todos sus haters, "Diablo". Se sentó en el centro del escenario y casi al final se soltó el cabello.

Y si ya había emocionado a sus fans, con "Despechá" el Zócalo se cimbró con tanto baile y con un remix hizo gala de sus extraordinarias coreografías.

Quiso rendirle homenaje a México por haber sido el país que la acogió desde que inició su carrera. Qué mejor manera de hacerlo que cantando a capela "La llorona", la cual hizo que a ella misma se le erizara la piel.

La interpretación fue suficiente para que sus seguidores le gritaran: "Rosalía hermana, ya eres mexicana, Rosalía hermana, ya eres mexicana".

"Wow, México cuánta alegría, con razón me encanta estar aquí", expresó y sus fans gritaron de emoción.

En el setlist incluyó "Hentai" con la que cantó y tocó el piano; "Candy", en la que movió sensualmente las caderas sobre un piano; "Motomami" en la que preguntó cuánta motomamis habían venido al concierto", "Combi Versace" y su gran éxito "Con altura", que puso a bailar a su público.

Rosalía se dio tiempo para agradecer las recetas de aguachile que le mandaron por Twitter y prometió seguir practicando. Continúo su show con una de sus más recientes canciones, "Beso", que dedicó a todos los que acamparon y a quienes la veían desde las pantallas en calles aledañas.

Otro tema que no podía faltar para esta fiesta en el Zócalo fue "Vampiros" que si bien prendió al público, Rosalía después quiso brindar un momento romántico con el cover de "Héroe", de Enrique Iglesias; sin embargo, para algunos no lo fue porque un joven vomitó y enseguida vinieron las quejas: "No es posible que esté escuchando esta canción con esta escena", dijo un chico y vinieron los gritos "que lo saquen, que lo saquen", mientras Rosalía casi lloraba con su interpretación, volviéndose un momento hilarante para quienes veían el vómito.

Ya con el joven fuera del lugar volvió la calma y la recta final de show que fue muy bailable con "Malamente" y "Chiken Teriyaki".

Tras una hora de concierto Rosalía se despidió de sus Motomamis con "Cuuuuuuuuuute". Aunque le gritaron que cantara más temas ya no volvió, pero quedaron satisfechos porque desplegó toda la producción de su Motomami Tour, que decidió cerrar en América en el Zócalo.

