“Se ha avanzado contra la violencia y acoso hacia las mujeres en el cine”

En Irapuato, Guanajuato

La actriz Ana Claudia Talancón señaló que si bien hay grandes avances contra la violencia y acoso hacia las mujeres en la industria del cine, aún existen brechas como la salarial o hay a quienes les resulta “difícil” trabajar con una mujer que lidera un rodaje.

“Cada vez es más fácil buscar ayuda, hay un número al cual puedes marcar, hay un email al cual puedes mandar hasta anónimamente una denuncia y se investiga. En muchos casos se procesan los casos, se corren a estas personas o se llevan ante las autoridades.

“Sin embargo, sigue habiendo diferencias, tanto en paga como en oportunidades y en el respeto en el equipo, lo digo por compañeras directoras, a mucha gente le cuesta trabajo seguir las órdenes de una mujer. Hay muchas mujeres liderando equipos y pues váyanse acostumbrando porque cada vez vamos a ser más”, externó en entrevista con La Razón la actriz Ana Claudia Talancón, quien es vocera de la campaña Cero Violencia Contra la Mujer que se presentó el sábado en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato.

La protagonista de Arráncame la vida, Soy tu fan y El crimen del Padre Amaro dijo sentirse honrada al ser elegida como vocera de dicha campaña, pues considera que es un tema muy importante y vigente, no solamente en México sino en el mundo.

La actriz (izq.) y la directora del festival Sarah Hoch, el sábado pasado. Foto: GIFF

“Tenemos que tomar cartas en el asunto, erradicar la violencia contra las mujeres, violencias de distintos tipos, el acoso también, alzar la voz en nombre de tantas mujeres. Escucharme hablar a mí al respecto o al mismo festival, invita y ayuda a que no se sientan solas y que no sea un tema tabú para que puedan buscar ayuda, en caso de ser víctimas o de conocer a víctimas”, comentó Ana Claudia Talancón, quien ve positivo que se den a conocer los distintos tipos de apoyos que ofrece el Gobierno para quienes se encuentran viviendo algún tipo de violencia.

Y es que incluso para la actriz de El cometa ha sido difícil hablar del tema. Durante la presentación de la campaña reconoció que llegó a sentir temor: “Me dio muchísimo miedo… La primera vez que hablé de algo parecido fue apenas hace poco en una entrevista que me hicieron y es algo de lo que nunca he hablado, no me siento cómoda comentando al respecto.

“Me es difícil y creo que esa misma incomodidad que siento es un indicador de que viene el crecimiento, porque algo bueno está pasando, se está transformando la energía. Me siento muy valiente al estar aquí, de poder vencer ese miedo, de enfrentarme a él y traer este mensaje”, comentó Ana Claudia Talancón, quien en una charla con Yordi Rosado reveló que ha vivido abusos, aunque dijo “no estar lista” para hablar completamente de lo ocurrido.

La actriz recordó que en distintos filmes ha dado vida a mujeres que atraviesan por diversos tipos de violencia o inequidad de género. Rememoró su papel de Valentina en El cometa, una mujer a quien le matan al papá en épocas de la Revolución Mexicana y se tiene que mudar a una carpa cirquera.

“Me preguntaba hoy en día, ¿qué similitudes sigo sintiendo con este personaje que interpreté hace 26 años, pero de todos modos lo sigo sintiendo? Y ahora hasta para ir al baño en algún lugar, muchas veces le pides a un hombre que te acompañe, porque no te sientes segura”, compartió la actriz Ana Claudia Talancón, quien espera que la valentía que tuvo para hablar de estos temas, pueda inspirar otras mujeres para que denuncien a sus agresores y salgan de algún círculo de violencia en el que vivan.