AXE Ceremonia 2023: Un festival lleno de propuestas musicales que no te puedes perder

Muchas veces cuando los festivales anuncian su line up, lo que más nos atrae son las letras grandes, que en su mayoría son los nombres de los artistas que encabezan al cartel.

Por lo mismo, casi no les prestamos atención a esas letras más pequeñas, que también forman parte del festival.

Aquí en La Razón queremos mostrarte las propuestas musicales que forman parte de AXE Ceremonia 2023 y que al gusto del editor son alguna de las mejores.

Opium G

Victor Yael García Zenteno es un rapero mexicano, forma parte del sello Rich Vagos y para muchos es considerado una de las futuras estrellas del trap mexicano.

¿Te rompieron el corazón? O ¿estás enamorado?

Desde el momento en que escuche a Opium y tope su álbum “Labios de Vainilla” me recordó la manera en que vemos el mundo cuando estamos enamorados, esa sensación de que todo es romántico, hasta el mínimo detalle, la confianza de hasta poner en sus manos de la otra persona nuestra vida, la necesidad que sentimos de hablar todo el tiempo con esa persona.

Seguí escuchándolo y encontré “GYAL”. ¿No les pasa que se enamoran por un beso en la peda? ¿No? Bueno, pues a mí sí, y es una sensación muy extraña porque tienes muchas ganas de seguir en contacto con la persona, todo el tiempo te estas acordando de ese momento que te tiene bien clavado y lo único que ocasiona este recuerdo es sentir las ganas de volverlo/volverla a ver, ”GYAL” es la canción que explica este sentimiento, para mi Opium es un artista que transmite demasiado en sus letras y por esta razón no dejes ir la oportunidad de verlo este 1 de abril en el parque Bicentenario.

Zemmoa

Debo de admitir que Zemmoa es una de las artistas que conocí al momento de ver el cartel de Ceremonia y su música me atrapo. Investigué un poco sobre ella y encontré una entrevista que tuvo hace unos años con Vogue, donde ella se define como una “Artista y mujer transgénero”.

Sus ritmos electropop están cargados de energía que te hacen imposible no ponerte a bailar desde el primer segundo de sus canciones; sus letras son como narrativas de la vida, el amor y la libertad, las cuales te hacen sentir identificado y muy empoderado, libre.

En palabras de la artista, su inspiración proviene de “su madre, su hermana, su abuela. De mujeres poderosas como María Félix, de dibujos animados que defendieron el feminismo, la homosexualidad y transexualidad”.

Zemmoa es una artista que sin pensarlo dos veces tienes que ir a escucharla en vivo a AXE Ceremonia.

El Malilla

¿Quién dice que en México no hay reggaetón? “El Chamako del Valle” a mi parecer rompe con esta idea de que en México no hay artistas buenos en el género urbano, el originario de Valle de Chalco, Estado de México, es un artista que yo conocí el año pasado en Flow Fest y para mi es uno de los futuros artistas en romperla (aún más) en nuestro país.

Fernando Hernandez Flores es una de las caras del Reggaeton Underground, con sus ritmos cargados de bellakeo, estoy seguro que llenara de perreo AXE Ceremonia este 2023.

YOSHI

¿Te gustan los ritmos tipo R&B? Entonces te aseguro que te va a gustar YOSHI.

Jose Alvarado es todo un viaje, colaborando con artistas como MILKMAN, Jesse Baez; sus ritmos son como tocar seda, suave, suave y que agrada demasiado.

Una de mis canciones favorita de él es “Benz”, una rola que me da mucha nostalgia; a mi interpretación trata de ese momento después de terminar una relación, donde a veces no te encuentras a ti mismo, haces de todo por ser la persona que tú sabes bien que eres, pero no puedes y te cuestionas qué fue lo que paso, “¿dónde? ¿Dónde? Tienes esa parte mía que regale”.

Josh Steers

Sus mezclas cargadas de Techno y House Undergound me gustaron bastante, ¿han visto la escena final de la película “Dogs Don’t Wear Pant” donde esta Juah, el protagonista bailando con muchas ganas y disfrutando al 100000% la música? Pues debo decir que Josh y su música provocan eso en mí y en vivo no quiero ni imaginarme lo bien que debes de pasarlo, sin duda es un artista que no debes perdértelo.

Nsqk

Rodrigo Torres de la Garza, originario de Monterrey, NL, es un artista que me gusta muchísimo, lo conocí con “Árbol de Manzanas” y es uno de los show que por nada del mundo me quiero perder en AXE Ceremonia 2023, con sus letras de errores, aprendizajes, amor, la tan difícil aceptación personal, acompañados de ritmos tipo R&B, electrónica y a veces un poco de rock pinta a ser uno de los artistas mexicanos más sobresalientes de este 2023.

Rojuu

Rojuu es como el Lil Peep de habla hispana, su estilo es la mezcla del emo-trap y trap experimental. Creando estos ritmos cargados de energía, subidas y bajones explosivos que te hacen llorar y bailar, lo raro es que esto lo haces al mismo tiempo.

Rojuu es otra de las propuestas musicales que debes de darle una oportunidad

Taichu

Tais López Miranda, una de las joyas del Trap de Argentina llega a los escenarios de AXE Ceremonia para arrasar con el público, sin duda Taichu y su historia es algo de lo que más me gusta hablar, imagina dejar la escuela, poner un negocio de uñas, hacer covers, cantar flamenco y terminar siendo una de los mejores cantantes de Trap en Argentina, pues esto es en resumen lo que le paso a Taichu y estoy seguro que, si también le das una oportunidad, te encantara.

Meth Math

Si mezclamos el glamour, fiesta y perreo nacería Meth Math, agrupación conformada por Angie, error, error y Bonsai Babies, sus ritmos son como uno de esos sueños raros donde estas vestido con un abrigo de peluche enorme, una playera con el estampado de un Osito Cariñosito y pantalones de látex negros entubados, vas a un rave y está sonando un Techno bien sabroso de la nada se distorsiona, se empieza a volver una especie de perreo y este ritmo comienza a electrificar cada glóbulo de tu sangre hasta que sin darte cuenta ya estas perreando hasta el suelo, para mi eso es Meth Math y es un show imperdible este 2 de abril.

Zizzy

Zizzy es miembro de la anti-boy band ‘AQUIHAYAQUIHAY’, nació en MTY, Nuevo León y es parte de la nueva cara del género urbano, Osvaldo escribe al amor y todas las implicaciones que tiene, cuando estas confundido, cuando estas en el proceso de declarar tus sentimientos, al amor de una sola vez, el sentimiento de extrañar a una relación pasada, con música cargada de sentimientos Zizzy es una de las jóvenes promesas de la nueva ola del género, si tienes oportunidad debes de ir a verlo.

AXE Ceremonia esta cargada de muchísimas más propuestas musicales como Rubio, Go Golden Junk, GRLS, y muchas más, esto solo es una probadita de lo mucho que contiene el festival y probablemente yo podría seguir escribiendo aún más sobre ellas, pero creo que por el momento ya fue suficiente, si quieres descubrir más sobre la música que contiene el festival, escucha su playlist en Spotify y Apple Music:

AXE CEREMONIA 2023

¿Cuando?

1 y 2 de Abril del 2023

¿Donde?

Parque Bicentenario, CDMX