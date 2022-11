Así ayudó Danny Ocean a sus fans tras balacera en su concierto ¡Héroe! (VIDEO)

El cantante Danny Ocean ayudó a sus fans, luego de que se registró una balacera cerca del recinto en el que el artista ofreció un concierto.

A través de redes sociales se difundió un video en el que algunos de los fans se intentan resguardar en la Plaza Monumental de Morelia, luego de que se escucharon las detonaciones de arma de fuego.

Sin embargo, Danny Ocean no dudó en ir a ayudar a sus fans, pues en unas imágenes se observa que el cantante sale a ayudar a sus seguidores y apoya a una mujer para que baje de las gradas y se resguarde en otra zona de la plaza de toros.

Los usuarios de Internet aplaudieron que Danny Ocean haya salido a apoyar a sus fans que temían por su vida tras la balacera.

“Todos sabemos que Danny es supremo, siempre piensa en los demás”, “Danny por eso te amamos, siempre es super atento con nosotros”, escribieron algunos de los usuarios.

De acuerdo con los datos preliminares, el ataque habría dejado un muerto y alrededor de una decena de heridos.

Danny Ocean mandó mensaje en redes

Tras lo ocurrido, Danny Ocena se manifestó en Twitter para expresar su consternación y dolor por lo ocurrido, pues dijo que él predica el amor y no la violencia.

“No entiendo porque suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor. No sé ni que decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento a cada rincón de Méx”, externó el cantante.