¡Azúcar!.. Honran a la reina de la salsa, Celia Cruz, con moneda en EU

Regocijo, júbilo y gozo entre los admiradores de la vocalista cubana Celia Cruz (La Habana, 1925–Nueva Jersey, 2003) por la circulación en la Unión Americana desde la semana pasada de la moneda de 25 centavos emitida por la Casa de Moneda de Estados Unidos. La edición es parte del Programa Quarters de Mujeres Americanas que reconoce las contribuciones de mujeres a lo largo de la historia estadounidense. Programa que inició en 2022 y se prolonga hasta 2025 con cinco diseños distintos cada año.

La moneda que rinde tributo a la Guarachera de Cuba está delineada con el retrato de George Washington en una de las caras y en el reverso aparece la imagen con su peculiar y rebosada risa, ataviada con un vestido de rumbera, una llamativa peluca, micrófono en mano y el popular grito de “¡Azúcar!”, estampado en el ángulo derecho: diseño realizado por la artista gráfica, Phebe Hemphill, quien creó y esculpió la pieza bancaria.

“Éste es otro tributo a la Reina de la Salsa, quien recibió numerosos galardones y distinciones que incluyen cuatro Premios Latin Grammy, la Medalla Nacional de las Artes de la Presidencia de Estados Unidos y tres Premios Grammy. Fue además registrada en el Salón de la Fama de la Música Latina Billboard y forma parte del catálogo del Salón de la Fama Internacional de la Música Latina. Estamos de plácemes con la circulación de esta moneda que reciben los consumidores en el cambio cuando realicen una compra en cualquier establecimiento de Estados Unidos. Mi emoción fue grande cuando tuve el metálico en mis manos”, declaró en breve entrevista telefónica desde Nueva York con La Razón, Omer Pardillo-Cid, presidente de la Celia Cruz Foundation y albacea del patrimonio de la intérprete de “Yerberito moderno”.

Por su parte, la Casa de Moneda emitió un comunicado en el cual suscribe: “Sus canciones, sus actuaciones y su espíritu siguen siendo tesoros internacionales. La influencia de Celia Cruz fue mucho más allá de su música. Era un ícono cultural que celebraba la cultura cubana, lo que ayudó a otros afrolatinoamericanos a abrazar su herencia”.

“Estoy feliz con este acontecimiento, he recibido mensajes de muchos amigos que no viven aquí en Estados Unidos y me están pidiendo que les consiga una moneda. Celia es la vocalista que supo llevar la música cubana por todo el mundo: figura universal muy querida por millones de admiradores. Estados Unidos la inmortaliza con esta pieza que estoy seguro se va a convertir en un metálico muy cotizado”, dijo a La Razón el compositor, director y saxofonista cubano Paquito D’ Rivera.

El cineasta y escritor Ernesto Fundora, quien dirigió varios videos musicales de Celia Cruz, comentó a este diario: “No tengo la moneda todavía, pero ya la encargué, me encanta el diseño. Es una edición limitada, todo el mundo la va a guardar como un tesoro y no se diga de los coleccionistas. Estoy muy contento con este proyecto de la Casa de Moneda de Estados Unidos que incluye a nuestra Celia Cruz: homenaje a la música cubana que recibimos con emoción desbordada todos los cubanos”.

“Fue larga la espera para que Celia fuera considerada entre las cuatro mujeres elegidas por American Women’s Quarters de 2024, que tributa a las que han contribuido al país desde las artes, la ciencia, los derechos civiles o las humanidades. Proyecto que este año también registró a la defensora de los derechos civiles, Pauli Murray; a Patsy Takemoto Mink, primera mujer negra congresista; a la defensora de los derechos de la mujer, Mary Edwatds Walker; y a la activista política Zitkala Sa. Celia fue escogida porque, además de su legendaria carrera musical, fue una mujer que hizo mucho por otros artistas latinos; se distinguió por sus gestos caritativos”, abundó Omer Pardillo-Cid.

Todos los admiradores buscan el quarter de la Reina de la Salsa, la primera afrolatina en recibir esta distinción, que conmina a coleccionistas, amantes de la numismática a que no pierdan la oportunidad de ser uno de los primeros en obtener el metálico de 25 centavos que celebra a la vocalista cubanoamericana, ícono cultural y una de las artistas latinas más populares del siglo XX.

La moneda dedicada a preservar el legado de la intérprete de “La Negra tiene tumbao” entró en circulación en todo el territorio estadounidense y se podrá encontrar al recibir el cambio después de una compra en cualquier centro comercial. Asimismo, se vende en rollos o bolsas en el portal web de la Casa de Moneda de EU.