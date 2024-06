Babo revela porqué RECHAZO colaborar con Belinda, 'no me gusta la gente que no cumple con su palabra'

Babo explotó contra Belinda, al confesar el motivo por el cual no saldrá la canción en la que iban a colaborar. Al parecer, el rapero de Cártel de Santa se desencantó con una actitud de la famosa, pues asegura que no respetó los acuerdos que habían hecho con anterioridad.

En una reciente entrevista, Babo aseguró que después de que Belinda filtrara fragmentos del material musical donde el plan era colaborar, resultó en su enojo, pues él ya le había solicitado a la cantante ser muy discreta sobre el tema.

Así era la canción de Belinda con Babo que fue cancelada

"Estoy encontrando una conversación con Babo, que espero que no me mate", señaló Belinda al querer compartir sus mensajes directos durante una entrevista hace varios meses. La mujer halagó al rapero al asegurar que se trata de un personaje muy creativo que suele mostrarle sus ideas, pues al parecer él crea su música durante las noches en su estudio.

Sin dudarlo por un segundo, la actriz mostró unos segundos de la canción, donde se podía escuchar la idea del beat y la letras que había llegado a la mente del artista para colaborar juntos.

La joven finaliza pidiendole a Babo que la perdonara por mostrar el pedazo de la futura canción; sin embargo, parece ser que el artista se sintió más ofendido de lo que ella consideraba, por lo que terminó por perderse la unión musical y de seguro, la relación también quedó magullada.

Babo enfurecido contra Belinda

Recientemente, se le cuestionó a Babo sobre el próximo tema con la cantante que hace poco ha incursionado en los corridos tumbados, ante lo que él no dudó en ser directo y sincero sobre la situación.

“Belinda dice muchas cosas, hace acuerdos que no cumple. Entonces, no me gustan las personas que no están comprometidas con su palabra", señaló, visiblemente disgutado por recordar la situación que vivió hace poco con Beli Beli-K.

"Y como rompió con el acuerdo de confidencialidad que teníamos de lo que estaba pasando en ese momento. pues dije no, me dices que seamos discretos y andas ahí spoileando todo y mostrando pedazos de mis rolas y esas cosas que se pueden prestar para problemas después a la hora de publicar las rolas. Entonces preferí y opté por no trabajar con ella”, expresó Babo.