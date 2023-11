Bárbara de Regil se defiende las críticas por no saber la diferencia entre Halloween y Día de Muertos

Bárbara de Regil sigue levantando cejas entre el público amante de la farándula y haciendo enojar bastante a los internautas con su polémicas declaraciones. Hace unos días, la actriz dijo que no le gusta el Día de Muertos, una de las tradiciones más representativas de México, y no sólo eso, sino que no supo ni siquiera cuál es la diferencia entre esta festividad y el Halloween.

Ante esto, la actriz se defendió de los ataques en redes sociales y señaló que todo lo que dice se le critica. Fue durante un encuentro con medios de comunicación que Bárbara de Regil abordó el polémico tema, en donde aseguró que ama las tradiciones mexicana.

"Ya es de chiste, o sea cualquier cosa que digo es tomada a mal. O sea como por ejemplo lo de Halloween y Día de Muertos, cuando pregunté la diferencia, después contesté Halloween, a mi no me gusta festejar a los muertos, pero nadie vio eso", dijo Bárbara de Regil.

"Yo amo las tradiciones mexicanas, soy una mexicana feliz de ser mexicana, pero no me gusta festejar a los muertos, y nunca los he festejado, no es algo que me enseñaron en mi casa. Nunca vi que mi mamá pusiera un altar y respeto a quien lo hace, a mi no me gusta ver una foto ahí, yo no lo hago pero respeto a quien lo hace y está bien", dijo la actriz en entrevista con medios de comunicación.

¿Qué dijo Bárbara de Regil?

Durante un encuentro con medios de comunicación, la actriz aseguró que esta celebración no le agrada y que prefiere el Halloween. No sólo eso, la protagonista de Rosario Tijeras en un principio no supo la diferencia entre Día de Muertos y Halloween, por lo que se vio en la necesidad de recurrir a los conocimientos de su hija, quien en algún momento emprendió vendiendo sus obras plásticas.

"¿Cuál es la diferencia?, Halloween, el Día de Muertos no, a mí no me gusta festejar a los muertos, mejor en vida", dijo Bárbara de Regil, quien apuntó: "Eso de que hay que ponerle sus estos, mejor en vida hay que llevarlos a pasear, yo soy muy así".

"A mí mamá prefiero y darle lo que le gusta que ya que este en el cielo ponerle su coca y su foto, no, en vida", concluyó la cantante, quien una vez más deleitó al público con sus opiniones.

