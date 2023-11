Se burlan de Bárbara de Regil porque no sabe diferencia entre Halloween y Día de Muertos

La actriz Bárbara de Regil está causando polémica porque hizo nuevas declaraciones en las que señaló que no sabe cuál es la diferencia entre Halloween y Día de Muertos.

Todo sucedió durante una entrevista que dio la también influencer fitnes en la que le preguntaron cuál era su festividad favorita, por lo que su respuesta desató burlas entre los usuarios de Internet.

“¿Cuál es la diferencia?”, le preguntó Bárbara de Regil a su hija Mar de Regil con cara de sorpresa, después trató de responder y señaló que ella prefiere Halloween: “El Día de Muertos no, no me gusta festejar a los muertos, como que siento que en vida, mejor en vida hay que llevarlos a pasear y darle lo que le gusta que ya que esté en el cielo ponerle su Coca”, mencionó la actriz de Rosario Tijeras.

Se burlan de Bárbara de Regil con memes

Los usuarios de Internet no dudaron en burlarse de la respuesta la actriz y en redes sociales la está criticando.

“Mi Bárbara de Regil solo sabe enseñar el abdomen y parir morras mecas”, “Bárbara de Regil y su cría, son cosas que mantienen humilde a Internet México.”, “Barbara de Regil es experta en decir tonterías”, “A veces pienso… Bárbara de Regil ya no me puede sorprender en ser tan hueca.”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

* le hacen una pregunta muy sencilla a Bárbara de Regil.



Además, días antes también se burlaron de la actriz porque dijo que prefería Halloween en lugar del Día de Muertos, ya que la segunda es la festividad tradicional mexicana, mientras que Halloween es un festejo de origen celta que cobró gran relevancia en Estados Unidos, con la llegada de los migrantes irlandeses y que posteriormente se hizo popular en todo el mundo.

