Belinda revela que sufrió maltrato: "No me voy a callar más"; ¿fue Nodal? (VIDEO)

La cantante Belinda sorprendió al hacer unas declaraciones en las que señaló que ella también sufrió maltrato y que tuvo miedo de hablar, pero aseguró que “no me voy a callar más”.

En uno de sus recientes conciertos, Belinda habló antes de interpretar la canción “K-Bron” y le contó a su público que esa canción la había escrito pensando en los maltratos y gritos que sufren las mujeres y que se quedan calladas por miedo, dijo que ella fue una de esas mujeres.

“La siguiente canción la escribí pensando en todas las mujeres, que muchas veces callamos cuando nos tratan mal, cuando nos gritan, cuando nos quieren hacer menor, cuando piensan que son mejores que nosotros. Muchas veces, todavía las mujeres tenemos miedo de hablar y me incluyo porque yo he sido una de ellas y esta noche no me voy a callar más. Para todos los cabro…", mencionó la cantante.

El video del fragmento del concierto se difundió en TikTok y generó cientos de reacciones a favor de Belinda y de mujeres que se identificaron con el mensaje de la artista.

“Ya sabía, me pasó lo mismo”, “Siempre callamos porque siempre somos las que quedamos MAL a las que señalan juzgan todo”, “Por fin se defiende”, fueron algunos de los comentarios.

¿Canción de Belinda va con dedicatoria a Christian Nodal?

Sin embargo, otros cibernautas señalaron que la canción se la habría dedicado a alguno de sus exnovios.

La canción de Belinda “K-Bron” salió en YouTube en mayo de este año y ella y Christian Nodal terminaron el 12 de febrero de manera pública.